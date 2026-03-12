  • İSTANBUL
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı! Bakanlıktan kritik limon kararı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fiyatı 100 lirayı aşmıştı! Bakanlıktan kritik limon kararı

Fiyatı bazı marketlerde 100 lirayı aşan limonla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan flaş bir karar geldi. Bakanlık konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Fiyatı 100 lirayı aşmıştı! Bakanlıktan kritik limon kararı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanmakta ve gerekli tedbirleri zamanlıca almakta olduğu belirtilerek, "Bu çerçevede, limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini teminen, anılan üründe üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak, ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmiştir.

#2
Foto - Fiyatı 100 lirayı aşmıştı! Bakanlıktan kritik limon kararı

Diğer taraftan, yerli üreticinin korunmasını teminen, limonun hasat dönemi gözetilerek 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapılacak ithalatta uluslararası taahhütlerimizin en üst seviyesi olan yüzde 54 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecektir" denildi.

#3
Foto - Fiyatı 100 lirayı aşmıştı! Bakanlıktan kritik limon kararı

Açıklamada ayrıca üretici ve tüketiciyi koruma amaçlı tedbirlerin alınmaya devam edeceğine dikkati çekilerek, "Bakanlığımız, gıda ürünlerinde arz-güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesini teminen, iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

