Modifiyeli araçlar için yeni dönem: İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı

Vatandaşların huzurunu bozan yüksek sesli egzoz ve mevzuata aykırı ışıklandırma gibi modifikasyonlar mercek altına alınıyor. Mevcut yasal düzenlemelerle birlikte modifiyeli araçlara yönelik cezalar halihazırda artırılmış, kural ihlali yapan sürücülere 21 bin liraya kadar ağır para cezaları uygulanmaya başlanmıştı. Ayrıca standart dışı değişiklik tespit edilen araçlar, trafik ekiplerince trafikten men edilerek otoparklara çekiliyor.

Geçiş süreci ve süre tanınması gündemde

Bakan ÇİFTÇİ’nin işaret ettiği yeni düzenlemede, sürücülere araçlarını fabrika ayarlarına döndürmeleri için belirli bir süre tanınması masadaki en güçlü seçenekler arasında yer alıyor. Daha önce APP plakalar için uygulanan sisteme benzer şekilde, araç sahiplerine ses sistemlerini sökmeleri ve teknik değişiklikleri gidermeleri için bir "geçiş süreci" verilmesi planlanıyor.

İzinli modifiye mi geliyor?

Düzenleme kapsamında üzerinde durulan bir diğer formül ise modifikasyon işlemlerinin belirli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, resmi izinle gerçekleştirilmesi. Bu modelle, hem trafik güvenliğinin korunması hem de kontrolsüz uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Denetimler sıkılaşıyor, esnaf tepkili

Artan denetimlerle birlikte birçok sürücü cezai işlemlerden kaçınmak için araçlarındaki eklemeleri sökmeye başlarken, modifiye parçaları satan esnaf ise uygulamalardan olumsuz etkilendiklerini ifade ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın çalışması tamamlandığında, geçiş sürecinin ardından mevcut yasa maddelerinin tavizsiz bir şekilde uygulanacağı vurgulanıyor.