  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz İmamoğlu’nun propaganda makinesine yargı darbesi! Kirli algı operasyonuna soruşturma kıskacı İran ve Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! İşte savaşın bitmesi için tek şart! İran lideri Pezeşkiyan açıkladı İslam dünyasından Siyonistlere ortak şamar! Mescid-i Aksa'nın kapılarını derhal açın Disipline sevk edilen milletvekili, MHP'den istifa etti Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var Salih Müslim geberdi Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini hayata geçirdik
Gündem Modifiyeli araçlar için yeni dönem: İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı
Gündem

Modifiyeli araçlar için yeni dönem: İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Modifiyeli araçlar için yeni dönem: İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı

İçişleri Bakanı Mustafa ÇİFTÇİ, sokaklarda gürültü kirliliğine ve trafik güvenliği riskine yol açan modifiyeli araçlara yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırlığında olduklarını duyurdu. AK Parti Grup Toplantısı öncesinde konuşan ÇİFTÇİ, teknik aksamı değiştirilen araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların huzurunu bozan yüksek sesli egzoz ve mevzuata aykırı ışıklandırma gibi modifikasyonlar mercek altına alınıyor. Mevcut yasal düzenlemelerle birlikte modifiyeli araçlara yönelik cezalar halihazırda artırılmış, kural ihlali yapan sürücülere 21 bin liraya kadar ağır para cezaları uygulanmaya başlanmıştı. Ayrıca standart dışı değişiklik tespit edilen araçlar, trafik ekiplerince trafikten men edilerek otoparklara çekiliyor.

Geçiş süreci ve süre tanınması gündemde

Bakan ÇİFTÇİ’nin işaret ettiği yeni düzenlemede, sürücülere araçlarını fabrika ayarlarına döndürmeleri için belirli bir süre tanınması masadaki en güçlü seçenekler arasında yer alıyor. Daha önce APP plakalar için uygulanan sisteme benzer şekilde, araç sahiplerine ses sistemlerini sökmeleri ve teknik değişiklikleri gidermeleri için bir "geçiş süreci" verilmesi planlanıyor.

İzinli modifiye mi geliyor?

Düzenleme kapsamında üzerinde durulan bir diğer formül ise modifikasyon işlemlerinin belirli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, resmi izinle gerçekleştirilmesi. Bu modelle, hem trafik güvenliğinin korunması hem de kontrolsüz uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

 

Denetimler sıkılaşıyor, esnaf tepkili

Artan denetimlerle birlikte birçok sürücü cezai işlemlerden kaçınmak için araçlarındaki eklemeleri sökmeye başlarken, modifiye parçaları satan esnaf ise uygulamalardan olumsuz etkilendiklerini ifade ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın çalışması tamamlandığında, geçiş sürecinin ardından mevcut yasa maddelerinin tavizsiz bir şekilde uygulanacağı vurgulanıyor.

1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı
1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı

Gündem

1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı

Kapsamlı değişiklikler geliyor! İçişleri’nde yeni dönemin şifreleri
Kapsamlı değişiklikler geliyor! İçişleri’nde yeni dönemin şifreleri

Gündem

Kapsamlı değişiklikler geliyor! İçişleri’nde yeni dönemin şifreleri

İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması: Uygulanan cezaları sileceğiz
İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması: Uygulanan cezaları sileceğiz

Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması: Uygulanan cezaları sileceğiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23