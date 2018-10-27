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Fabrika ek binası inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de bir fabrikanın bahçesinde yapılan ek bina inşaatında çatının çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:38
Fabrika ek binası inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Ek bina çatısında kullanılan çelik konstrüksiyonlar, taşeron firma işçileri tarafından vinç yardımı ile montajlanırken çökme oldu. Çöken çatının altında kalan işçilerden Murat Eratik (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Çakır (29) ağır, Cem Kovancı (50) ve İbrahim Ünlü (41) ise hafif yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla yakındaki Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:38
  1. Eskişehir
  2. Fabrika inşaatında çökme
  3. iş kazası
  4. inşaat çöktü
  5. ölü ve yaralılar var

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