Fabri geri dönecek mi? Beşiktaş'tan açıklama geldi

"Fabri gelmek istiyor''

"Beşiktaş'a dönecek" iddiaları basına yansıyan eski kaleci Fabri konusunda ise Adalı, "Fabri ile her zaman görüşülüyor. Gelmek de istiyor ama yabancı kontenjanını biliyorsun. Şimdi kontenjan boşalsa önceliğimiz sağ bek. Fabri şu anki şartlarda zor. İleride ne olur bilemem tabi.” sözleriyle transfere açık kapı bıraktı.