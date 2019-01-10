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Fabri geri dönecek mi? Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, sezon başında Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan kaleci Fabri'nin siyah beyazlı ekibe geri dönmeyi istediğini dile getirdi.

10 Ocak 2019 Perşembe 03:00
Fabri geri dönecek mi? Beşiktaş'tan açıklama geldi

"Fabri gelmek istiyor''

"Beşiktaş'a dönecek" iddiaları basına yansıyan eski kaleci Fabri konusunda ise Adalı, "Fabri ile her zaman görüşülüyor. Gelmek de istiyor ama yabancı kontenjanını biliyorsun. Şimdi kontenjan boşalsa önceliğimiz sağ bek. Fabri şu anki şartlarda zor. İleride ne olur bilemem tabi.” sözleriyle transfere açık kapı bıraktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 03:00
  1. Beşiktaş
  2. Serdar Adalı
  3. Fabri
  4. Fulham
  5. Premier Lig

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