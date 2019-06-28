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Faaliyetler hız kazandı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, altın toplama faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğüne işaret etti.

28 Haziran 2019 Cuma 11:55
Faaliyetler hız kazandı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, altın toplama faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğüne işaret etti.  Katılım bankalarının âtıl altınları ekonomiye kazandırmak için önemli çalışmalar yaptığına dikkat çeken Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Talep artıyor

“Yatırımcıların altına dayalı ürünlere ve hizmetlere talebinin giderek artıyor. İlk üç itibariyle katılım bankalarında 11 milyar liralık altın var. Bu rakamı 3-4 milyar lira arttırarak 15 milyar liraya çıkarabiliriz. Yani altın tarafında 2019’da yüzde 30-35 büyüme elde edebiliriz.” Özdemir, ayrıca “Şüphesiz halkımız, altını önemli görüyor ve biriktiriyor. Ekonomi toparlanır toparlanmaz da harcamaya çevirmeyi amaçlıyor. Ancak bu şekilde altın ekonomiye döner, devridaim içine girer” dedi.

Kayıtdışılık önlenmeli

TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz de altınların ekonomiye çekilmesinin önemine işaret etti. Türkiye’de ciddi bir altın tasarrufu olduğunu kaydeden Akyüz, “Kimine göre bin 200 ton, kimine göre de 2 bin ton gibi sisteme girmemiş bir stok söz konusu. Bu stokun ekonomiye çekilmesi ülkemizin ve finansal sistemin menfaatine olur, altında kayıtdışılığı büyük oranda önler!” uyarısını yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:55
  1. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir

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