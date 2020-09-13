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Spor F1 Toskana Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Spor

F1 Toskana Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Kazaların damga vurduğu ve 8 pilotun yarış dışı kaldığı sezonun 9. yarışı Toskana Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırayı aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 19:06:56 -
F1 Toskana Grand Prix'sini Hamilton kazandı

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Toskana Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Sezonun 9. mücadelesi, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Floransa kentinde bulunan 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 59 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun 6, kariyerinin 90. birinciliğine ulaştı.

Fin sürücü Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 4.8 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-Honda'nın Taylandlı pilotu Alexander Albon ise liderin 8 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Red Bull-Honda'dan Max Verstappen, Scuderia Alpha Tauri'den Pierre Gasly, Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi, Williams'tan Nicholas Latifi, Haas'tan Kevin Magnussen, McLaren'dan Carlos Sainz, Racing Point'ten Lance Stroll kaza sonucu, Renault'tan Esteban Ocon ise teknik arıza nedeniyle yarış dışı kaldı ve Toskana Grand Prix'si 12 pilot ile tamamlandı.

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Rusya Grand Prix'si, 27 Eylül'de yapılacak.

Toskana Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:


- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 135

3. Max Verstappen (Hollanda): 110

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 65

5. Alexander Albon (Tayland): 63


- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 325

2. Red Bull-Honda: 173

3. McLaren: 106

4. Racing Point: 92

5. Renault: 83

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