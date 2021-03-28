F ehliyet nedir ve nasıl alınır?

F ehliyeti almak isteyen vatandaşlar, F ehliyetinin ne olduğunu ve nasıl alındığını internette araştırmakta. F ehliyeti, büyük lastikli traktör kullanmak isteyen kişilerin alması gereken ehliyet türüdür. F ehliyetine sahip olan kişiler traktör dışında bir araç kullanamazlar. Peki, F ehliyeti nasıl alınır ve başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen haberin detayları…

F ehliyeti nasıl alınır?

F ehliyeti almak için bir sürücü kursuna gidip F ehliyeti için gerekli teorik eğitimleri alıp sınavı başarıyla tamamlamanız gerekir. Daha sonra ki süreçte de direksiyon sınavını da başarıyla tamamlamanız gerekir. Bu sınavları başarıyla tamamladıktan sonra sürücü kursundan F ehliyeti çıkarmak için sürücü sertifikasını alabilirsiniz.

F ehliyeti başvuru şartları nelerdir?

1-En az 18 yaşında olmak zorundadır.

2-En az ilkokul mezunu olması gerekir.

3-Sürücü olur raporu almak

4-Daha önce herhangi bir sürücü belgesinin süresiz bir şekilde geri alınmamış olması