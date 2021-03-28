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Otomotiv F ehliyet nedir ve nasıl alınır?
Otomotiv

F ehliyet nedir ve nasıl alınır?

Ehliyetler belirli meslek ve yaş gruplarına göre harflerle ilişkilendirilmiştir. Ehliyet almak isteyenler hangi ehliyeti ve nasıl alacaklarını merak etmekte. Peki, F ehliyeti nedir, nasıl alınır ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:44:00 -
F ehliyet nedir ve nasıl alınır?

F ehliyeti almak isteyen vatandaşlar, F ehliyetinin ne olduğunu ve nasıl alındığını internette araştırmakta. F ehliyeti, büyük lastikli traktör kullanmak isteyen kişilerin alması gereken ehliyet türüdür. F ehliyetine sahip olan kişiler traktör dışında bir araç kullanamazlar. Peki, F ehliyeti nasıl alınır ve başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen haberin detayları…

F ehliyeti nasıl alınır?

F ehliyeti almak için bir sürücü kursuna gidip F ehliyeti için gerekli teorik eğitimleri alıp sınavı başarıyla tamamlamanız gerekir. Daha sonra ki süreçte de direksiyon sınavını da başarıyla tamamlamanız gerekir. Bu sınavları başarıyla tamamladıktan sonra sürücü kursundan F ehliyeti çıkarmak için sürücü sertifikasını alabilirsiniz.

F ehliyeti başvuru şartları nelerdir?

1-En az 18 yaşında olmak zorundadır.

2-En az ilkokul mezunu olması gerekir.

3-Sürücü olur raporu almak

4-Daha önce herhangi bir sürücü belgesinin süresiz bir şekilde geri alınmamış olması

 

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