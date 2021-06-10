  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fatih'teki bir otel’de yangın
Bakanlık açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Dönmez'den altın rezervi açıklaması
Camilerimizin elektriğinin kesilmesi kabul edilemez
Dünya F-35’lerin satış kararı sonrası BAE’yi araya aldılar
Dünya

F-35’lerin satış kararı sonrası BAE’yi araya aldılar

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, F-35 savaş uçaklarının Abu Dabi'ye satışı kararı ile ilgili açıklama yaptı. Satışların İsrail İle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında önemli rol oynadığına vurgu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 13:21:00 -
F-35’lerin satış kararı sonrası BAE’yi araya aldılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Abu Dabi'ye F-35 satma kararıyla İsrail ile BAE'nin ilişkileri normalleştirmesi arasında bir bağlantı olmadığı yönündeki iddiaları dönemin ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından yalanlandı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Pompeo, F-35 satılması kararının BAE ile İsrail arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

BAE ile İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Eski ABD Başkan Donald Trump yönetimi, İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında BAE'ye F-35 satışına onay sözü vermiş ve bu taahhüdünü görevden ayrılmasının hemen öncesinde yerine getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta aralarında BAE'ye satış onayı verilen F-35 uçakları dahil olmak üzere eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini "incelenmesi" için geçici süre askıya almıştı.

ABD yönetiminin 20 Nisan'da BAE'ye F-35 ve diğer bazı askeri satışlarının incelemesini tamamladığı ve satış işleminin başlatılması için onayı Kongreye iletileceği bildirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay