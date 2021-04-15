F-35'lerden şoke eden haber geldi! Şimdi de Eylül 2022'ye ertelendi

398 milyar dolarlık F-35 programı, zorluklar yaşamaya devam ediyor. Kovid-19 pandemisi ve teknik sorunlar nedeniyle, F-35 savaş uçaklarının tam kapasite seri üretimi süresiz olarak ertelenmiş, düşük hızlı seri üretimin ise planlandığı şekilde devam edeceği kaydedilmişti.

Muharebe testleri eylül 2020'ye ertelendi

Bloomberg'de yer alan habere göre; F-35'in muharebe testlerinin en kritik aşamasını Eylül 2022'ye kadar tamamlanamayacağı belirtildi. İlk olarak 2017 için planlanan, ardından bu senenin ortalarına ertelenen 1 aylık simülatör testinin başlangıcı, son olarak Eylül 2022'ye ertelendi.

Bu test, uçağın tam harbe hazır olup olmadığını ortaya çıkarıyor

F-35'lerin "tam harbe hazır (FOC)" ilan edilebilmesi için girmesi gereken simülasyon testleri 2017'den beri bir türlü yapılamıyor. Bu sebepten ötürü Çin ve Rus hava savunma sistemlerine ve uçaklarına karşı etkili olup olmadığı tespit edilemiyor.

ABD ordusu harbe hazır olmadan çok sayıda F-35'e sahip olacak

Bu gecikme dolayısıyla Pentagon, uçakların tam haber hazır olup olmadığını anlayamadan satın almak zorunda kalacak. Zira Bakanlık, bu yıl 79, 2022'de 85, 2023'te ise 94 adet F-35'i envanterine katacak.

"Umarız bu testler hemen biter"

Senato Silahlı Hizmetler Başkanı Jack Reed ise, "Umarız, F-35'in etkinliği ile ilgili cevabı yakın zamanda alırız. Uçaklar hala operasyonel test aşamasında. Bu testler bittiğinde -umarım hemen biter- o zaman sistemi çok daha kapsamlı değerlendirebiliriz" dedi.

Tam kapasite üretim için rapor hazırlanacak

F-35 Program Ofisi de 18 aylık bir test programı hazırladı. Bu programının sonunda F-35 ile ilgili veriler, toplanıp analiz edildikten sonra, Pentagon ve Kongre'ye sunulacak. 2 ila 3 ayda hazırlanması beklenen raporun sonunda, F-35'lerin tekrar tam kapasiteli üretimine devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek.