0553 313 94 23

F-35'lerde Türk imzası! Resmen açıklandı, tam 7 firma

Savunma Sanayi Başkanlığı, ABD’nin Türkiye’yi proje dışında bırakmaya çalıştığı F 35 savaş uçağı projesinde, Türk şirketlerinin ürettiği ürünleri ve Türkiye’nin projedeki yerini açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:15
F-35'lerde Türk imzası! Resmen açıklandı, tam 7 firma

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S 400 füze sistemi almasını gerekçe göstererek, Türkiye’ye F 35 teslimatını bloke etti. ABD Senato’sundan geçen karar Başkan Trump tarafından da onaylandı. ABD’li yetkililer, F 35’lerdeki blokenin kalkması için Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S 400 füze sisteminden vazgeçmesini ön koşul olarak sunuyor. Türkiye, 2002 yılında başlayan F 35 projesinin ABD, İngiltere, Danimarka, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Avustralya ile birlikte 9 ortağından biri.

 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye’nin F 35 projesine olan katkılarını ve Türk savunma sanayi firmalarının proje için yaptıkları üretimleri açıkladı. Aralarında TAI, ASELSAN, Havelsan gibi dev Türk firmalarının yer aldığı 7 Türk şirketi, uçağın gövdesinden motoruna kadar 19 ayrı noktasına parça üretimi yapıyor.

700 MİLYON DOLARLIK FATURA

Uçağın orta gövdesinde birçok parça TAI tarafından üretiliyor. ASELSAN ise F 35’lerin komünikasyon, navigasyon ve tespit (CNI) sistemine ait, Aviyonik Arayüz Kontrol (CAIC) modülünü hazırlıyor. Gövde ve kanat parça üretimi Kale Aero tarafından, motor bölümündeki bazı parçaların üretimi ise Kale Pratt&Whitney tarafından üretiliyor. Havelsan F 35’ler için mühendislik desteği sağlarken iniş takımları, fren sistemi ve yakıt pompası gibi parçalar Alp Havacılık tarafından üretiliyor. Ayesaş ise uçakların kokpit camlarının kart üretimini üstleniyor. Türk firmaları F 35’ler için bugüne kadar toplam 700 milyon dolarlık fatura kesti.

 

Türkiye’nin projedeki yeri, alacağı toplam 100 adet F 35 uçağının çok daha ilerisinde bulunuyor. Uçağın kritik parçalarının üretimini yapan Türk firmaları, F 35’lerin üretim ve teslimatının zamanında yapılması için büyük rol üstleniyor. ABD Savunma Bakanı James Mattis, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin projeden çıkarılmasının F 35’lerin üretiminde ve teslimatında aksamaya neden olabileceğini belirtmişti.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:15
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. F-35 Savaş uçağı
  4. projede Türk İmzası
  5. Türk firmalar
  6. Resmen açıklandı
  7. Savunma Sanayi Başkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deri mobilya, özen ve bakım ister
    1. Deri mobilya, özen ve bakım ister
    2. Fransa'da kabine değişikliği! Atamalar..
    3. Boğmaca hastalığının belirtileri neler?
    4. İşte katliamın ispatı! Halep'te toplu..
    5. Rusya'dan Türkiye açıklaması: İdlib..
    6. Hacamat yapan adamın gerçek mesleği..
    7. Katar'dan Almanya atağı! "Görüşüyoruz"
    8. Şeker tütün kadar tehlikeli!
    9. Sınırda hareketlilik! 369 düzensiz..
    10. Antalya'da trafik kazası! Lüks araç..
    11. Güney Kore'den Kore gazisine büyük vefa!
    12. Bilim insanlarından heyecanlandıran..
    13. Rusya'dan flaş Suriye çağrısı:..
    14. Banyoda doğurduğu bebeği nehre..
    15. Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu!
    16. Çikolataya dair bilinmeyenler
    17. Ölüm haberini verdiği kişinin oğlu..
    18. Barbaros Şansal'a sert tepki! "İşgal..
    19. Öğrenciler için pazartesi kabusu..
    20. İspanya'dan Katalonya bölgesine..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!