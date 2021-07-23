F-35'lerde motor sorunu patlak verdi

ABD Kongresi Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin yayınladığı raporda, F-35’lerle ilgili sorunlar gündeme geldi. Belgede, Pratt & Whitney üretimi F135 motorlarının "Hızlı bir şekilde" bozulduğu bilgisine yer verildi.

ABD’de üretilen F-35 savaş uçaklarının %15’inin şu anda motor arızası nedeniyle uçamadığı kaydedilirken; sağlanan verilere göre, 41’i ABD Hava Kuvvetlerinde olmak üzere, ABD Donanması ve ABD Deniz Piyadeleri için birer platform ve üçü NATO ülkelerine tedarik edilen 46 uçaktan bahsedildiği belirtiliyor.

Arızanın nedeni, F135 motorunun elektrik santralinin rotor kanatlarının ısı koruma kaplamasının hızlı aşındırması olarak açıklanıyor. Bu sorun daha önce Pentagon’a farklı şekilde bildirilmişti. Motorların zamanında bakımının imkânsızlığı ve rotor kanatlarının kaplamasının erken aşınması nedeniyle Pentagon, F135’deki iki ana sorunu "Ciddi bir hazırlık sorunu" olarak nitelendirdi.