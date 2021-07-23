  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
Komşuda son korona bilançosu açıklandı
‘Delta varyantı' Almanya'yı fena vurdu!
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya F-35'lerde motor sorunu patlak verdi
Dünya

F-35'lerde motor sorunu patlak verdi

ABD'de üretilen F-35 savaş uçaklarının yüzde 15'inin motor arızası nedeniyle uçamadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 14:51:00 - 2021-07-23 14:52:35
F-35'lerde motor sorunu patlak verdi

ABD Kongresi Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin yayınladığı raporda, F-35’lerle ilgili sorunlar gündeme geldi. Belgede, Pratt & Whitney üretimi F135 motorlarının "Hızlı bir şekilde" bozulduğu bilgisine yer verildi.

ABD’de üretilen F-35 savaş uçaklarının %15’inin şu anda motor arızası nedeniyle uçamadığı kaydedilirken; sağlanan verilere göre, 41’i ABD Hava Kuvvetlerinde olmak üzere, ABD Donanması ve ABD Deniz Piyadeleri için birer platform ve üçü NATO ülkelerine tedarik edilen 46 uçaktan bahsedildiği belirtiliyor.

Arızanın nedeni, F135 motorunun elektrik santralinin rotor kanatlarının ısı koruma kaplamasının hızlı aşındırması olarak açıklanıyor. Bu sorun daha önce Pentagon’a farklı şekilde bildirilmişti. Motorların zamanında bakımının imkânsızlığı ve rotor kanatlarının kaplamasının erken aşınması nedeniyle Pentagon, F135’deki iki ana sorunu "Ciddi bir hazırlık sorunu" olarak nitelendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay