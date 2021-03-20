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Dünya F-35 tam bir fiyaskoya dönüştü
Dünya

F-35 tam bir fiyaskoya dönüştü

Amerika Bileşik Devletleri (ABD) Sayıştayı tarafından Kongre’ye sunulan yıllık raporda, F-35'lerin 2 milyar dolarlık daha bir ek maliyet gerektirdiği belirtildi. Yaklaşık 1,72 trilyon dolarlık “yaşam döngüsü” maliyetine ilişkin endişeler belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 23:12:00 -
F-35 tam bir fiyaskoya dönüştü

Raporda Pentagon ve Lockheed Martin firmasının F-35 savaş uçaklarının “Block 4” yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenmesi planını takip edemediklerine ve "gerçekçi olmayan programın" 2 milyar dolarlık ek maliyetin yanı sıra gecikmelere neden olduğuna dikkat çekildi.

398 milyar dolar maliyet

Yaklaşık 20 yıldır süren ve şimdiye kadar 398 milyar dolara mal olan programa ilişkin raporda, Lockheed Martin ve Savunma Bakanlığının daha önceki gecikmeleri de yansıtacak şekilde F-35 savaş uçaklarının gelecekteki teslimatlarına ilişkin tahminlerini güncellemediği vurgulandı.

Planlandığı gibi gitmedi

“F-35 programı üç yıldan fazla bir süredir Block 4'ün geliştirilmesinin içinde ancak planlandığı gibi yeni yetenekler sunmadı. Program, planlandığı şekilde mevcut en son verilere dayanmıyor ve ulaşılabilir değil." tespitine yer verilen raporda, F-35 programının satın alma, bakım ve on yıllar sürecek operasyonları içeren yaklaşık 1,72 trilyon dolarlık “yaşam döngüsü” maliyetine ilişkin endişelere işaret edildi.

Raporda Block 4 programının halihazırda tahmini maliyetinin 14 milyar dolar olduğu ve bunun ABD ordusundaki kara, deniz ve hava kuvvetleri edinim programlarından daha pahalıya geldiği kaydedildi.

Yüzlerce hata tespit edilmişti

Pentagon'a dayandırılan iddiaya göre F-35 5'inci nesil savaş uçaklarında 871 adet aviyonik ve muharebe kabiliyetlerine zarar verebilecek hataların tespit edildiği açıklanmıştı.

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