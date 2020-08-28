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Gündem F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir
Gündem

F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir

Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle hukuksuz bir biçimde F-35 savaş uçağı programından çıkartılan Türkiye'nin eline tarihi bir fırsat geçti. Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde üretim hatlarının durması F-35 programını ciddi manada sekteye uğrattı. F-35 için halen daha parça üreten Türkiye tek bir hamleyle projenin ipini tamamen çekebilir.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 20:25:00 -
F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir

ABD, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini bahane ederek Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Ancak ABD'nin bu hukuksuz hamlesi projeye ciddi bir darbe vurdu.

F-35 savaş uçaklarını alamayan Türkiye'nin eline tarihi bir fırsat geçti. Türkiye şu an yapacağı tek bir hamleyle F-35 projesinin ipini tamamen çekebilir. Türkiye'nin programdan çıkartılmasının ardından artan birim başı maliyetler ve tedarik zinciri problemleri ülkeleri F-35 siparişinden vazgeçirmeye başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan İngiltere F-35 tedarik planında değişikliğe gitti.

Daha önce 138 adet F-35 alacağını açıklayan İngiltere çeşitli gerekçelerle sipariş sayısını yarı yarıya azaltarak 70 adete kadar düşürdü.

Birleşik Krallık Ulusal Teftiş Ofisi'nin yayımladığı rapora göre İngiltere'nin F-35 tedariki için yeterli finansman kaynağı yok. 48 adet savaş uçağı alımı konusunda ABD'ye taahhüt veren İngiltere'nin şu anda evanterinde 8 adet F-35 mevcut.

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılan ilk büyük devlet olduğu gibi F-35 projesinden de siparişlerini çeken ilk büyük ülke oldu.

F-35'nin geleceği tartışılmaya başladı

Yaşanan bu gelişmeler sonrası F-35 savaş uçağı programının geleceği ciddi bir şekilde tartışılmaya başladı. İngiltere'nin de ekonomik sıkıntılar nedeniyle projeden çekileceği iddiaları ortaya atıldı. İngiltere'nin siparişlerini ilk etapta yarı yarıya düşürmesi bu ihtimali kuvvetlendirirken gelecekte projede yaşanacak büyük bir krizin de habercisi olarak yorumlandı.

Türkiye'nin çıkarılması projeye ağır darbe vurdu

Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarının üretim hattında çıkarılması nedeniyle proje durma noktasına geldi. Uçak başına düşen maliyetler inanılmaz derecede artarken F-35 alımı için sırada bekleyen ülkeler tek tek alımdan vazgeçmeye ve siparişlerini askıya almaya başladı.

Türkiye projenin ipini çekebilir

Öte yandan F-35 parçalarının üretimine devam eden Türkiye için büyük bir fırsat doğdu. F-35 için kritik parçalar üreten Türkiye'nin tedarik zincirini kopartması halinde projenin ipini tamamen çekebilir.

Türkiye'nin bu parçaların üretimini durdurması halinde F-35 projesi sakat kalacak. Böylelikle ABD bu parçaları üretecek yeni fabrikalar kurmak veya yeni tedarikçi ülke bulmak zorunda kalacak. Bu da zaten yüksek bir maliyete sahip olan F-35 'in fiyatını iyice katlayacak.

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