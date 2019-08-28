F-35 mi yoksa Su-57 mi? İşte öne çıkan özellikleri

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde yakından incelediği Su-57'ler ile ilgili Rus basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Rus yetkililere dayanan haberde, Türkiye'nin Su-35 ve Su-57 almak için Rusya ile görüşme yaptığı belirtildi. Türkiye'nin ABD ile yaşadığı F-35 krizinden sonra yaşanan bu gelişme dünya kamuoyunda yankı bulurken; Amerikan F-35 mi, Su-57 mi daha güçlü araştırmalarını da beraberinde getirdi. Peki ama F-35 mi, Su-57 mi? Hangisi daha güçlü? İşte F-35 ve Su-57'nin özellikleri...

Başkan Erdoğan ve Vladimir Putin, dün Rusya'da gerçekleştirilen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Tören sırasında Erdoğan, Rus Su-57 uçaklarını yakından incelerken yanındakilerden de uçaklar hakkında bilgi aldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Rus basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Rus yetkililere dayandırılan habere göre Türkiye'nin Su-35 ve Su-57 alımı için Rusya ile görüştüğü belirtildi.

Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan gerginlikler ve F-35 krizi sonrası atılan bu adım dünya kamuoyunda da ses getirdi. F-35 krizi sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik herhangi bir F-35 engelinde Ankara'nın ihtiyacını farklı yerlerden karşılayacağını vurgulamıştı. Yaşanan bu gelişme Çavuşoğlu'nun sözlerini de doğrular nitelikte oldu.

Yine aynı dönemde Rus medyasının da dikkatini çeken gelişmeler, akıllara Rusya'nın beşinci nesil avcı uçağı Su-57'yi getirdi. Rusya merkezli Sputnik haber ağı, Amerikan F-35'leri ve Rus Su-57'leri karşılaştırdı. Rus medyası ayrıca Türkiye'nin olumsuz bir durumla karşılaşması durumunda bu ihtiyacını Rusya'dan karşılayabileceğine vurgu yapılmıştı.

Beşinci nesil avcılar

Su-57: Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya'nın en yeni 5. nesil avcı uçağı. Tasırımcısı, P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu olan Su-57'nin 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Su-57 ilk uçuşunu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.

F-35: F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı) programı çerçevesinde üretilmiş olan 5. nesil radar izi düşük çok işlevli savaş uçakları ailesi. Tasarımcısı Lockheed Martin olan F-35, ABD, Norveç, Avustralya, İtalya, İsrail ve İngiltere'de kullanılıyor. F-35 ilk uçuşunu 24 Ekim 2000'de gerçekleşti.

Teknik özellikler

Su-57: Tek mürettebattan oluşan Su-57, 2.600 km/saat hıza ulaşabiliyor. 5.8 saat havada kalabiliyor. Yakıt takviye depolarıyla 5.500 km* azami uçuş menziline sahip Su-57, 10.000 kg azami muharebe yüküne sahip. Su-57'nin azami kalkış ağırlığı 35.480 kg. Su-57'nin iç yakıt rezervi ise 11.100 kg.

F-35: Tek mürettebattan oluşan F-35, 1.931 km/saat hıza ulaşabiliyor. 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor. 1.667 km – 2.200 km azami uçuş menziline sahip (modeline göre değişiklik gösteriyor) F-35, 8.160 kg kg azami muharebe yüküne sahip. F-35'in azami kalkış ağırlığı 31.751 kg. F-35'in iç yakıt rezervi ise 8.278 kg – 8.960 kg.

Su-57: Takviyesiz süpersonik uçuş bulunuyor. Kısa mesafeli kalkış ve iniş özelliği var. Dikey kalkış ve iniş özelliği yok. Radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri bulunuyor. Kapalı bölmelerde silah sistemleri var. Süper manevra kabiliyeti var.

F-35 ve yenilenmiş modelleri: Takviyesiz süpersonik uçuş özelliği bulunmuyor. Kısa mesafeli kalkış ve iniş özelliği var. Dikey kalkış ve iniş özelliği var. Radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri var. Kapalı bölmelerde silah sistemleri var. Süper manevra kabiliyeti yok.

Başlıca silahlar

Su-57 uçağı, 30mm'lik 9-A1-4071K uçak topu, "havadan havaya" sınıfı füzeler ve KAB-500C güdümlü hava bombalarıyla donatılmış durumda. Su-57, hedeflerin türüne göre "havadan yüzeye" füzeleriyle donatılabiliyor.

F-35 uçağı, 25mm'lik GAU-22/A uçak topu ve "havadan havaya", "havadan karaya" sınıfı füzelerle, ayrıca GBU-31 JDAM, GBU32 JDAM güdümlü bombalarla donatılmış durumda.

Avcı uçaklarıyla ilgili 3 bilgi

Su-57 hızlandırıcı kullanmadan süpersonik hıza ulaşabiliyor. Avcı uçağı, en yeni süpersonik Kinjal füzeleriyle donatılacak. Avcı uçağında "İkinci Sanal Pilot" işlevi bulunuyor.

F-35B modeli için motorlar, Rolls-Royce Defence'in katılımıyla geliştiriliyor. Pentagon, F-35 avcı uçaklarını nükleer silahlarla donatma olanaklarının üzerinde çalışıyor. 1.300 kilometreye kadar varan mesafelerde toplu balistik füze fırlatılışını tespit etme kabiliyetine sahip.