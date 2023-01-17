F-35 Blok 4'lerin özellikleri netleşiyor! Türkiye'den sıra dışı hamleler: Denge bozulmaya başladı

Dünya’da yüksek adetlerde kullanımda olan tek 5. Nesil savaş uçağı olan F-35, hizmete ilk girişinden beri gelişimine devam ediyor. F-35’in bir sonraki üretim serilerinde geçilmesi beklenen Blok 4 konfigürasyonun detayları ise belirginleşmeye başladı. 8 milyar tonu aştı" ifadeleri kullanıldı.

Blok 4 seviyesindeki F-35’ler, halihazırdaki üretim konfigürasyonu olan Blok 3’lere göre birçok yenilik barındırıyor. Blok 4’le beraber F-35’in AN/ASQ-239 Elektronik Harp Sistemi ve AN/AAQ-37 DAS Kızılötesi Görüntüleme Sistemi önemli modifikasyon ve geliştirmelere tabi tutulacak, yeni Advanced EOTS Elektro-Optik Hedefleme Sistemi ve yeni AN/APG-85 AESA Radarı kullanıma alınacak.

Elektronik yükseltmelerinin haricinde Blok 4, F-35’in iç silah istasyonlarında 6 adet AMRAAM füzesi taşımasına izin verecek olan Sidekick Füze Lançerinin entegrasyonunu ve gelişmiş ekipman soğutma kapasitesini de beraberinde getirecek. Blok 4 ile birlikte uçağa birçok farklı yeni mühimmatın da entegre edilmesi planlanıyor. Bu mühimmatların birkaçı ise Meteor, GBU-53 Stormbreaker, Spear 3, AARGM-ER, JSM ve ASRAAM. Ayrıca Roketsan tarafından geliştirilen SOM-J Seyir Füzesi’nin de Blok 4 ile beraber F-35’e entegre edilmesi planlanmıştı.

Blok 4 modifikasyonlarının yapılabilmesine olanak verecek olan Tech Refresh-3 yükseltmesi ile uçağa halihazırdakinden 25 kat daha yüksek işlem gücüne sahip merkezi bilgisayar olan IntegratedCoreProcessor’un entegrasyonu yapılıyor. Geliştirilmiş ICP ile donatılmış ilk F-35 savaş uçağı geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yapmıştı.

Geliştirilmiş AN/ASQ-239 elektronik harp sistemi; yeni kontrol sistemine, arttırılmış hassasiyetli alıcılar ve yeni bir güç kaynağına sahip. savunmasanayist' aktardığı haberde: Geliştirilmiş AN/AAQ-37 DAS ise halihazırda 640×512 piksel VGA çözünürlüğüne sahip olan kızılötesi dedektörü HD çözünürlükte kızılötesi dedektör ile değiştiriyor. Bu sayede DAS çok daha uzun menzillerde daha hassas görüntüleme imkanına kavuşmuş olacak.

Geliştirilme aşaması devam etmekte olan Advanced EOTS, halihazırda kullanımda olan EOTS’dan farklı olarak NIR/SWIR kameraya, kızılötesi işaretleyiciye ve arttırılmış çözünürlükte dedektörlere sahip. SWIR kamerayla birlikte kötü hava koşullarında daha kolay görüntü alınabilecek, arttırılmış çözünürlükteki dedektörlerle birlikte ise çok daha uzun menzillerde daha detaylı görüntüleme mümkün olacak.

Blok 4’ün en önemli yükseltmesi sayılabilecek olan AESA radar yükseltmesi çok büyük yenilikler barındırıyor. AN/APG-85 ile birlikte F-35 bir GaNTRM teknolojili radara sahip olmuş olacak. Halihazırdaki AN/APG-81 radarı daha düşük performanslı GaAsTRM’lere sahipti. GaN’a geçilmesiyle birlikte radarın genel performansında özellikle menzilinde çok ciddi gelişmelerin olması bekleniyor.

İlk Blok 4 seviyesindeki F-35’lerin Lot 17 ile birlikte üretilmesi planlanıyor. Lot-15 ve Lot-17 arasındaki F-35’ler ise TR-3 ile yeni ICP’ye kavuşacaklar. F-35 JPO(Müşterek Program Ofisi)’nun, halihazırdaki jetlerin Blok 4 seviyesine yükseltilmesi ile ilgili planlarının detayları ise henüz netleşmiş değil.