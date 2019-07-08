0553 313 94 23

F-16'lar vurdu! 4 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist öldürüldü.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:30
F-16'lar vurdu! 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:30
  1. hava harekatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
    1. Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
    2. Stres ve alkol gastrit nedeni
    3. Japon modeli Kadın Üniversitesine destek
    4. Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda..
    5. Kaymakam, şehitlik bakım..
    6. Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi..
    7. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü
    8. Golf tutkunları Bodrum'da buluştu
    9. Rektör Şevli, ‘7. Türk Üniversiteleri..
    10. Trabzonspor'da transfer çalışmaları
    11. AKAPDER’den Ankara’da sıkma şöleni
    12. Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı
    13. "İhracattaki artışın katlanarak..
    14. Tekirdağ’da 6 ambulans dağıtıldı
    15. Orman işçilerinin görev süresi..
    16. Sel, Oltu-Narman yolunu trafiğe kapattı
    17. (Özel) 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3..
    18. Berge: “100 uçaktan en az 5’i Van..
    19. Döviz kurları
    20. Ankara’da ‘dalavereciler’ çetesine..
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’