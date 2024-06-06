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Gündem F-16 savaş uçaklarında yeni gelişme! ABD'den Türkiye açıklaması
Gündem

F-16 savaş uçaklarında yeni gelişme! ABD'den Türkiye açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-06-06 12:51:00 -
F-16 savaş uçaklarında yeni gelişme! ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye ile ABD arasındaki F-16 savaş uçağı görüşmelerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Flake, F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldı. Bu ABD'nin Türkiye ile güvenlik ortaklığına bağlılığın son örneği' dedi.

ABD Büyükelçisi Flake, yeni F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldığını açıkladı.

Flake, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Siyasi ve Askeri İlişkiler departmanı da "ABD, Türkiye'nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en ileri yeni F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD'nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri." açıklamasını yaptı.

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