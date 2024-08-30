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Gündem F-16 savaş uçağı düşürüldü! İşte şimdi ortalık karışacak
Gündem

F-16 savaş uçağı düşürüldü! İşte şimdi ortalık karışacak

Yeniakit Publisher
2024-08-30 01:40:00 -
F-16 savaş uçağı düşürüldü! İşte şimdi ortalık karışacak

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, F-16 savaş uçağının muharebe sırasında düşürüldüğünü doğruladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 26 Ağustos'ta Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırılarında Ukrayna'ya ait F-16 uçaklarının görev uçuşları yaptığı bildirildi.

Pilot öldü

Açıklamada, F-16'ların füze saldırısını püskürtmek amacıyla görev yaptıkları bilgisi verilerek, "Hava muharebesi sırasında F-16 uçağı yüksek verimlilik gösterdi, dört düşman seyir füzesi havadan silahlarla düşürüldü." ifadesi kullanıldı.

Bir F-16'yla hedefe yaklaştığı sırada bağlantının kesildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir sonraki hedefe yaklaşırken uçaklardan biriyle iletişim kesildi. Daha sonra ortaya çıktığı üzere uçak düştü, pilot öldü."

Açıklamada, kazanın nedenlerini öğrenmek için uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulunmak üzere özel bir ekip görevlendirildiği aktarıldı.

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