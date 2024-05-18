F-16 ÖZGÜR, yerli LGK kitleriyle birleşti

ASELSAN tarafından geliştirilen iki Lazer Güdüm Kiti (LGK), F-16 ile test uçuşuna sokuldu. ÖZGÜR modernizasyonundan geçen uçaklar, LGK-82 ve LGK-84 ile test atışları gerçekleştirdi. ASELSAN’ın paylaşımlarıyla ortaya çıkan test, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

F-16 ÖZGÜR ile LGK-82 ve LGK-84 birleşti

Milli Görev Bilgisayarı kullanılarak yapılan test uçuşları kapsamında, F-16 ÖZGÜR ve LGK kitleri bir araya geldi. ASELSAN’ın açıklamasına göre F-16 ÖZGÜR, 15 bin fit irtifadan LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü bomba kitleri kullanarak hedef atışları yaptı.

Atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu. Lazer güdümlü bomba kitleri sayesinde mühimmatlar yüksek doğrulukla hedefe yönlendirilebildi.

Kurumun açıklamasına göre lazer güdümlü bomba kitleri, farklı tip ve ağırlıktaki bombaları akıllı mühimmat haline dönüştürüyor. Böylece sabit veya hareketli hedeflere karşı atış hassasiyetini ve vuruş olasılığını artırıyor. Aynı zamanda ikincil zararları da azaltıyor.

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Testler sonucunda ise F-16 ÖZGÜR ile lazer güdümlü mühimmatların entegre olduğu gözler önüne serildi. Bu sayede hedefe yüksek doğrulukta atış yapabildiği görüldü.

LGK kitleri teknik özellikler

Menzil: 12 km

İrtifa : 0 – 40.000 ft MSL

Taşıma/Bırakma Hız Limiti: 1.2 Mach

Harp Başlığı : 250 lb MK-81

: 500 lb MK-82

: 1.000 lb MK-83

: 2.000 lb MK-84

: 2.000 lb. MK-84 NEB

: 250 kg OFAB-250T

: 250 kg QFAB-250 LG

: 500 kg BETAB-500

Vuruş Hassasiyeti : 10 metre

Sertifikalı Platformlar: F-16, F-4, F-15, SU-25, AKINCI