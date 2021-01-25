Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbasının malzemeleri nelerdir?

Ezogelin çorbasının hikayesi nedir?

Ezo gelin adı ile meşhur olan ve 1900'lü yılların başında Gaziantep'te yaşayan Zöhre'nin yoldan gelip geçenlere verdiği çorbadır.

Ezo’nun dillere destan bir evliliği olmuştur, bu evlilik o kadar güzeldir ki, birçok iftiraya maruz kalmıştır. Bitmek bilmeyen iftiralar bu evliliğin başına bela olmaya başlamıştır ve sonunda iftiracılar Ezo’nun evliliğini bitirmişlerdir. Uzun bir müddet evlenmeyen Ezo’yu istemeye gelenler olmuştur ama Ezo bir türlü kabul etmemiştir. En son ailesinin baskısıyla Ezo, Memey’le evlenmiştir. Ama Memey’de ailesinden ayrılıp Suriye’nin Calabrus ilçesine taşınmak zorunda kalır. Vatanından ve sevdiklerinden uzak kalan Ezo’nun gurbet duygusu alır başını gider. Bu gurbette yoksulluğu, açlığı gören Ezo, evdeki bulunan malzemelerle bir çorba yapıp karınlarını doyurmaya çalışır. Bu gurbete dayanamayan Ezo verem olup ölür ve bu çorba ondan bize miras kalır. İşte günümüze kadar gelen bu enfes çorba hikayesi böyleydi. Bu acıklı hikaye den sonra şimdi sıra Ezogelin çorbamızı yapmaya geldi…

Ezogelin çorbasının malzemeleri nelerdir?

2 çay bardağı kırmızı mercimek

3 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı bulgur

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

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Ezogelin Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın.

3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın.

Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.

Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın.

Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin.

1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun.

Kavrulan sosunuzu ocaktan alın.

Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin.

Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin.

Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!