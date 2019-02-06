0553 313 94 23

Ezine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 5'inci gününde

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu Menderes Çayı'nın taşması nedeniyle sürüklenen araçta bulunan 4 liseliden cesedi halen bulunamayan 16 yaşındaki Barış Kurt için, arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:13
Ezine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 5'inci gününde

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi akşamı, Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağışla yükselen sulara kapılarak sürüklenen otomobildeki liseli 4 gençten halen kayıp olan Barış Kurt'u (16) bulmak için çalışmalar sürüyor. 5'inci güne giren çalışmalarda 73 kişi görev yapıyor.

Ezine'de 2 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında, lise öğrencileri Ferhat Çil, Batuhan Kızıl, Mehmet Yalçın ve Barış Kurt'un bulunduğu 17 AAC 010 plakalı kırmızı otomobil, Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağış nedeniyle yükselen sulara kapılarak sürüklendi. Otomobildeki 4 genci bulmak için ilk günden itibaren ekipler harekete geçti. Pazartesi akşamı saat 18.00 sıralarında derede yeri belirlenen otomobil kıyıya çıkarıldı. Araçta, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), aynı okulda 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın (16) cansız bedenleri bulundu.

Arama çalışmaları sürüyor

Otomobille sürüklendiği sularda kaybolan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt'u arama çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verildi. Çalışmalar bugün saat 10.00'da yaklaşık 73 kişilik ekiple yeniden başlandı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma ekipleri botlarla dere yatağında arama çalışmalarını sürdürüyor. Aralıklarla drone kaldırılarak derenin üzerinde tarama yapılıyor. AFAD ekipleri de dere çevresindeki çalışmalarla Barış'ı arama çalışmalarına destek veriyor.

Liseli iki genç bugün toprağa verilecek

Otomobilde önceki akşam cansız bedeni bulunan Batuhan Kızıl dün Ezine'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın'ın ise bugün Ezine merkezindeki Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, ilçe mezarlığında son yolculuklarına uğurlanacakları belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:13
  1. Balıkesir
  2. Çanakkale
  3. Ezine
  4. sel felaketi
  5. liseli gencin cesedi
  6. ceset arama çalışmaları
  7. Barış Kurt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa’dan Fransa’ya orantısız güç uyarısı!
    1. Avrupa’dan Fransa’ya orantısız güç..
    2. Teröristbaşı Öcalan'ın doğum gününü..
    3. CEO Club Otomotivin Geleceği Zirvesi
    4. HDP'den Saadet Partisi'nin adayına..
    5. Ataşehir’in 30 yıllık sorunu çözüme..
    6. TkMM'den "2018 Panoraması" raporu
    7. Makedonya'nın NATO'ya katılım..
    8. Lübnan'ı artık Hizbullah mı yönetiyor?
    9. Soylu ülke genelinde eş zamanlı olarak..
    10. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç:
    11. CEO Club Otomotivin Geleceği Zirvesi
    12. Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu
    13. Albaraka'nın ALNEO hizmetiyle POS..
    14. Değer üreten şehirler
    15. Güvenlikçiler işe giderken kaza yaptı:..
    16. "Artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak"
    17. Fatih Terim'in acı günü
    18. Genel ve yerel yöneticilerin dikkat..
    19. Piyasalarda gün ortası
    20. "Dökülme devam ederse AK Parti tek..
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!