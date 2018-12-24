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Ezine'de kaçak kazıya drone ile suçüstü yapıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Dalyan köyü mevkiinde bulunan 1'inci derece Arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan şahıslar, drone yardımıyla tespit edilip gözaltına alındı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:31
Ezine'de kaçak kazıya drone ile suçüstü yapıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma, izinsiz kazı yapan 1 kişiyi drone ile tespit ederek yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ezine ilçesi Dalyan köyü mevkiinde bulunan 1'inci derece Arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Drone kullanılarak bölgede yapılan incelemede izinsiz kazı yapan A.Ç. suçüstü yakalandı. Operasyonda, 2 metal arama dedektörü, 4 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 2 muhtelif kazı malzemesi, 2 define aramada kullanılan bakır çabuk ve 2 el feneri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere Ezine Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla el konulurken, gözaltına alınan A.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:31
  1. Ezine'de kaçak kazıya drone ile suçüstü yapıldı
  2. Kaçak kazı operasyonu
  3. Çanakkale
  4. Ezine

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