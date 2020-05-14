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Aktüel

Ezine’de Akın Çayı ıslah çalışmaları sürüyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesini ortadan ikiye bölen Akçın Çayı’nda ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:42:00 -
Ezine’de Akın Çayı ıslah çalışmaları sürüyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesini ortadan ikiye bölen Akçın Çayı’nda ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Ezine’de geçtiğimiz dönem başlatılan ancak uzunca bir süre yapımı duran ıslah çalışmaları yeniden başladı. Belediye Başkanı Güray Yüksel, ıslah çalışmalarını yakından takip ederek, işlerin hızlanmasını sağladı.


Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Durmak yok, yola devam diyerek Ezine’m ve halkım için her şeyin en güzelini yapmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda yeni müjdelerimiz gelmeye devam edecek” dedi.

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