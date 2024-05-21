Ezikliğin bu kadarı! Eleştirdiğin AKINCI İHA senden daha millidir

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası sonrası, sınır ötesi ve yerden 100 metre mesafade keşmekeşin içinde uçarak bulduğu enkaz ile tüm dünyada ses getirmişken, hiçbir yerli üretimi beğenmeyen Fatih Altaylı, yaptığı AKINCI İHA açıklaması ile sosyal medyada alay konusu oldu.

Altaylı, “hiçbir şekilde kasılmaya gerek yok, termal kamerası olan başka İHA’lar da var. Bir tek bizimki bulurdu değil.” İfadelerini kullandı.

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