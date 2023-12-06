  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kör, sağır ve dilsiz BMGK, bu haykırışı duyacak mı? Filistin’den ‘Acil müdahale’ çağrısı

Çankaya Belediyesi, bir gecede alınan kararlarla yönetiliyor: Ankara’nın Dikmen’i tarih oldu

Mehmet Şimşek’le görüşen Cem Küçük, zamlı asgari ücreti açıkladı! Bu kadar olacak

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, ABD ve İsrail'in gizli Türkiye projesini açıkladı! Gizlice yaklaşıyorlar

İsrail mallarından onlara destek olanların mallarından uzak duracağız! Boykot cihaddır

Osman, Can ve Selahattin için takla üstüne takla! Hukuk olmadan ekonomi düzelmezmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'ye karşı böyle bir adıma cüret ederlerse bedelini bellerini doğrultamayacak surette öderler”

Asgari ücretten 1 TL bile fazla alanlar yandı! Çok kötü haber, 'O tarihte kesilecek' diyerek duyurdu

Merkez Bankaları bakın neden altın topluyormuş! Murat Akan açıkladı, duyanı korku kapladı

Dünyada sadece Zonguldak'taki bu mağarada var! Bilim dünyasına yeni kapılar aralayan keşif
Dünya Ezik Almanya'da 'İsrail'i tanıma' vatandaşlık şartı haline getirildi!
Dünya

Ezik Almanya'da 'İsrail'i tanıma' vatandaşlık şartı haline getirildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 17:39:00 -
Ezik Almanya'da 'İsrail'i tanıma' vatandaşlık şartı haline getirildi!

Almanya’nın doğusunda bulunan Saksonya-Anhalt eyaletinde Alman vatandaşlığı başvurusunda bulunanların “İsrail'in devlet olarak var olma hakkını kabullendiğini” beyan etmesi gerekecek.

Almanya’nın doğusunda bulunan Saksonya-Anhalt eyaletinde Alman vatandaşlığı başvurusunda bulunanların “İsrail'in devlet olarak var olma hakkını kabullendiğini” beyan etmesi gerekecek.
Saksonya-Anhalt eyaletinin İçişleri Bakanı Tamara Zieschang yayınladığı kararnamede, uygulamanın 1 Aralık’tan itibaren geçerli olduğunu açıkladı.

İsrail devletinin var olma hakkının Almanya’nın devlet politikası olduğu belirtilen kararnamede, “Alman vatandaşlığına geçmek için İsrail'in var olma hakkını kabullenmek gerekir" deniliyor.

Bu nedenle de başvuru sahiplerinin vatandaşlığa kabulden önce “İsrail devletinin varlığına yönelik her türlü eylem ve çabayı kınadıklarını” yazılı olarak teyit etmeleri isteniyor.

Kararnamede, vatandaşlığa başvuranların “antisemitik tutum belirtisi olup olmadığına” dikkat edilmesi ve özgür demokratik temel düzene karşı faaliyetlerde bulunması, antisemitik suçlar işlemiş olması ya da İsrail'in var olma hakkının inkarı halinde vatandaşlığa kabul edilmeyeceği de belirtiliyor.

Saksonya-Anhalt eyaletinin aldığı bu karar, ülke çapında yankıya neden olurken, başka eyaletlerin de benzer uygulamalara geçeceği konuşuluyor. Ayrıca Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığa olanak tanıyan yasa tasarısı da, bu bağlamda vatandaşlığa geçişi engelleyen bazı kısıtlamalar öngörüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2024 yazında yasalaşması beklenen tasarıda, Alman vatandaşlığının kazanılmasının İsrail'in var olma hakkına bağlılığa ve vatandaşlığa başvuran kişinin İsrail devletinin varlığına karşı herhangi bir tavır koymadığına dair bir beyana bağlı olmasını öngörüyor.

Tasarıya göre, “Başvuru sahibinin antisemitik bir tutum sergilediğine dair deliller” söz konusuysa, vatandaşlığa kabulü söz konusu olamayacak.

Kaynak: Amerika'nın Sesi

Almanya’daki baskılar Filistin yanlısı Yahudilere uzandı: ‘İsrail apartheid devleti’ deyince müzeden kovuldu!
Almanya’daki baskılar Filistin yanlısı Yahudilere uzandı: ‘İsrail apartheid devleti’ deyince müzeden kovuldu!

Dünya

Almanya’daki baskılar Filistin yanlısı Yahudilere uzandı: ‘İsrail apartheid devleti’ deyince müzeden kovuldu!

İsrail'e dua etmişti: Zafer Partili Bölge Başkanı Ümit Özdağ'a taptığını söyledi!
İsrail'e dua etmişti: Zafer Partili Bölge Başkanı Ümit Özdağ'a taptığını söyledi!

Siyaset

İsrail'e dua etmişti: Zafer Partili Bölge Başkanı Ümit Özdağ'a taptığını söyledi!

'​İsrail Paris Olimpiyat oyunlarından men edilmelidir!'
'​İsrail Paris Olimpiyat oyunlarından men edilmelidir!'

Dünya

'​İsrail Paris Olimpiyat oyunlarından men edilmelidir!'

ABD kemik atıyor İsrail ısırıyor! Korkunç gerçeği duyurdular
ABD kemik atıyor İsrail ısırıyor! Korkunç gerçeği duyurdular

Dünya

ABD kemik atıyor İsrail ısırıyor! Korkunç gerçeği duyurdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23