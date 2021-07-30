Ezgjan Alioski Al-Ahli'ye transfer oldu
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, Süper Lig kulüplerinin gündemine gelen Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Transfer sezonunun başından bu yana adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Ezgjan Alioski'nin yeni takımı belli oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, son olarak Leeds United forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Kuzey Makedonyalı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
2017 yılında Lugano'dan Leeds United'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, 171 maça çıktı, 22 gol attı ve 19 asist yaptı.