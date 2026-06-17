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Dünya Ezber bozan nitelikte! 'ABD-İran mutabakatı beklentilerimizi aştı'
Dünya

Ezber bozan nitelikte! 'ABD-İran mutabakatı beklentilerimizi aştı'

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Ezber bozan nitelikte! 'ABD-İran mutabakatı beklentilerimizi aştı'

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı “ezber bozan” olarak nitelendirerek, anlaşmanın bölgesel istikrar açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı “ezber bozan” olarak nitelendirerek, anlaşmanın bölgesel istikrar açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatı gördüğünü belirten Carney, "Beklentilerimi aştığını söylemeliyim. Varılan anlaşmadan son derece memnunuz." dedi.

Carney, 60 günlük dönem için ateşkes niteliğinde olan mutabakatın makul bir uzunlukta olduğunu ve düşmanlıkların sona erdirilmesini öngördüğünü kaydederek, "İyi hazırlanmış bir anlaşma. Gerçekten de bunun ezber bozan nitelikte olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusuna da değinen Carney, ülkesinin elinden geldiğince destek vereceğini söyledi.

 

- ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

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