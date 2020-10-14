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Dünya Ezanı durdurma gerekçeleri tepki çekti! 5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkede skandal karar
Dünya

Ezanı durdurma gerekçeleri tepki çekti! 5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkede skandal karar

5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı Kenya'da gürültü kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle bir caminin hoparlörden ezan okunmasına kısıtlama getirilmesine ağır tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:19:00 -
Ezanı durdurma gerekçeleri tepki çekti! 5 milyondan fazla Müslüman’ın yaşadığı ülkede skandal karar

Ezandan rahatsız olan Kenya’da skandal bir karar alındı. Kenya Ulusal Çevre Yönetimi İdaresi (NEMA) başkent Nairobi'deki Parklands Camii'ne hoparlörden ezan okumayı durdurma emri verdi.

NEMA, cami komitesine yaptığı bildirimde, bölgede yaşayanların şikayetleri üzerine bu kararın alındığını ifade ederken cami yönetimi, kurallara uygun şekilde kullanılan hoparlörlere getirilen kısıtlamayı anlamsız bulduklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Parklands Camisi İmamı Abdulrahman İshak, ülkedeki kilise ve sinagogların da hoparlör kullandığını ancak bu tür yasak ve emirlerle karşılaşmadığını belirterek, emre uymamaları halinde 36 bin dolar ceza alacaklarını dile getirdi.

Ezanların ortalama 3 dakika sürdüğünü ve şikayetlerin temelsiz olduğunu kaydeden İshak, Nairobi Belediyesine yazı yazarak cami faaliyetlerinin her zamanki gibi sürmesi için yardım istediklerini ifade etti.

Ülke nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu Kenya'da 5 milyondan fazla Müslüman yaşıyor.

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