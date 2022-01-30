“Ezan”a zulmün 90. yıldönümü

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Bugün, mukaddes çağrının evrensel dili olan Ezan-ı Muhammedî’nin Türkiye’de Arapça olarak okunmasının yasaklanışının 90. yıldönümü. CHP’nin tek parti diktatörlüğü tarafından “dinde reform” bahanesiyle 30 Ocak 1932’de Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camii’nde okunan ilk Türkçe ezanla, millet nezdinde hiçbir karşılığı olmayan bu dayatma nedeniyle ümmet 18 yıl boyunca “Allah’u Ekber” nidasına hasret kaldı.

Menderes kaldırdı

Bugün bile statükonun ve vesayetin temsilcisi olan CHP eliyle gerçekleşen ezanın Arapça okunmasının yasaklanması zulmü, Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle sona erdi. CHP zihniyeti, 16 Haziran 1950 tarihinde ezanı aslına rücu ettiren Menderes’e, bunun bedelini 27 Mayıs’ta yaptıkları darbe sonrası canı ile ödetti.