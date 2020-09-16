'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç isimli adamın evini basıp dövdü. Şikayet sonrası gözaltına alınan Sezai, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"Ezan mı okuyorsun sen?"

Sezai'nin komşusuna şiddet uyguladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai, yaşılı adama tekme ve yumrukla saldırıyor. Yaşlı admın evine odunla giren Sezai, dışarı kaçan komşusunu dövmeye devam ederken, 'Ezan mı okuyorsun sen?' dediği duyuluyor.

"Kaçmasaydım öldürmüştü"

Olay sonrası konuşan 67 yaşındaki adam, "Elinde bir odunla içeriye girdi. ilk önce orada dövdü beni evden kaçmasaydım öldürmüştü. Elindeki odunla başıma vurdu ve boynumu kırmaya çalıştı. Kalp hastasıyım yere oturdum beni döverken kelime-i şehadet getirdim, ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’ diye daha çok dövdü.” dedi.