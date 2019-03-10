"Ezan Kilise çocuklarına Bizans'ın hezimetini hatırlattığı için ağır gelir" Ezan'a hakaretlerde bulunan İslam düşmanı Feminazi ve eşcinsel sapkınlara tepki gösteren İhsan Şenocak Hoca, "EZAN, bize fethi ve Fatih'i,Kilise'nin çocuklarına ise Bizans'ın hezimetini hatırlatır.Bu yüzden Ezan onlara ağır gelir." tepkisinde bulundu.

Eşcinsel sapkınlar ve feminazilerin geçtiğimiz gün sözde kadınlar günü nedeniyle Ezan üzerinden provokasyon yapmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Ezan'a ıslıklayarak hakaretlerde bulunan feminazi ve eşcinsel sapkınlara 'Bizans' göndermesinde bulunan İhsan Şenocak Hoca şu ifadelerde bulundu: Akşemseddin,fetih gecesi Fatih'e, "Topkapı'dan hisara yürüyüş ola;İzn-i Hüda ile bab-ı zafer feth olup EZAN SEDASI ile surun içi dola" diye fethi müjdelemişti.

EZAN, bize fethi ve Fatih'i,Kilise'nin çocuklarına ise Bizans'ın hezimetini hatırlatır.Bu yüzden Ezan onlara ağır gelir.

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