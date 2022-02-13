Ezan karşıtı Sera Kadıgil'i, CHP Meclis'e soktu, şimdi 'Sosyalist Türkiye' istiyor!

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Müslümanların değerlerine hakaret edip, CHP tarafından aday gösterilerek TBMM'ye sokulan Sera Kadıgil, toplama parti TİP'in kongresinde, "Adıyla, sanıyla, şanıyla Sosyalist Türkiye Cumhuriyeti istiyoruz, bu kadar basit." dedi.

"O ezanları ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah." ifadelerini Twitter hesabından paylaşıp, "dinsiz" Türkiye hayali kuran Kadıgil, bu sefer de "Sosyalist Türkiye" hedefini açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi'nin Haliç Kongre Merkerzi'ndeki kuruluş yıldönümü programında konuşan TİP'li Kadıgil, şunları söyledi:

Adıyla sanıyla şanıyla Sosyalist Türkiye Cumhuriyeti istiyoruz, bu kadar basit. Saçma olan bizim istediğimiz dünya değil, saçma olan içinde yaşadığımız, maruz kaldığımız bu dünya.



TİP'in etkinliğine, eşcinsel sapkınları temsil eden yurt dışı fonlu Kao GL ve Pembe Hayat dernekleri de katıldı.