Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Sera Kadıgil, kanun teklifi verdi. Toplum tarafından ezan ve İslam düşmanı olarak bilinen Kadıgil, Türkiye'de ve dünyada "tampon vergisi" olarak bilinen hijyen ürünlerinden alınan vergileri gündemine aldı.

"Pedlerden vergi alınmasın''

CHP'li vekil, dünyada birçok ülkede, kadınların kullandığı ped gibi hijyen ürünlerinin vergisinin düşük olduğunu savunarak, Türkiye'de de bu ürünlerdeki vergilerin kaldırılmasını istedi.

Kadınların regl olmanın önüne geçemediğini belirten Sera Kadıgil, cezaevlerine de bedava ped gönderilmesini istedi.

İslam'a ve ezana kin kusmuştu

Geçtiğimiz yıllarda İslam ve ezan düşmanlığını sosyal medyadan paylaştıklarıyla ortaya çıkaran Kadıgil, vatandaşlar tarafından İslam ve ezan düşmanı olarak tanınıyor. Ülkemizde 5 vakit ezan okunmasından rahatsız olan Kadıgil, Twitter hesabından ''O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama BENİM yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!”, ''Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üsttlerine! Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?'' paylaşımlarıyla nefret kusmuştu.