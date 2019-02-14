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Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi

Geçtiğimiz yıllarda İslam'a ve ezana karşı yaptığı kin ve nefret söylemleriyle tanınan CHP'li Sera Kadıgil, Meclis'e kanun teklifi vererek kadınların kullandığı ped gibi hijyen ürünlerinden, vergi alınmamasını istedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:50
Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Sera Kadıgil, kanun teklifi verdi. Toplum tarafından ezan ve İslam düşmanı olarak bilinen Kadıgil, Türkiye'de ve dünyada "tampon vergisi" olarak bilinen hijyen ürünlerinden alınan vergileri gündemine aldı.

"Pedlerden vergi alınmasın''

CHP'li vekil, dünyada birçok ülkede, kadınların kullandığı ped gibi hijyen ürünlerinin vergisinin düşük olduğunu savunarak, Türkiye'de de bu ürünlerdeki vergilerin kaldırılmasını istedi.
Kadınların regl olmanın önüne geçemediğini belirten Sera Kadıgil, cezaevlerine de bedava ped gönderilmesini istedi.

İslam'a ve ezana kin kusmuştu

Geçtiğimiz yıllarda İslam ve ezan düşmanlığını sosyal medyadan paylaştıklarıyla ortaya çıkaran Kadıgil, vatandaşlar tarafından İslam ve ezan düşmanı olarak tanınıyor. Ülkemizde 5 vakit ezan okunmasından rahatsız olan Kadıgil, Twitter hesabından ''O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama BENİM yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!”, ''Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üsttlerine! Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?'' paylaşımlarıyla nefret kusmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:50
  1. İstanbul
  2. Sera Kadıgil
  3. regl

YORUM YAZ

  • Halit Halit 1 sa önce
    İsmi abdullah olan kişi ebu cehilin torunu sen o güzelim ismini değiştir hans yap sana daha iyi yakışır din düşmanı adi chpkklı
  • bozerenbozeren1 sa önce
    bozuk bir saat bazen doğruları da söyleyebilir. bu ped konusunda bence haklı.
  • AliAli1 sa önce
    Ezandan rahatsız olan bu memleketi terk etsin. Biz dinimiz ve ezanımız için yaşıyoruz.
  • sonersoner1 sa önce
    ekşi sözlükten buraya fırlamış tiplerin sözünü esas mı alalım, vaktimizi boşa mı harcayalım, Allah C.C. istediklerini aydınlığa kavuşturur, düşünün ki 21. yüzyılda telefondan istediği an tüm ayetleri okuma imkanı var iken okumuyor ve şeytanın söyledikleri daha tatlı geliyor...
  • ahmetahmet1 sa önce
    İsmi Abdullah olan fakat kendisi hans veya corç olan yorumcu...Önce İslam dinini iyi öğren sonra islam dini hakkında konuş...
  • buratburat1 sa önce
    Bİ DE ABDULLAH SIN herkesin elinde telefon varmış çoook süper beynin çalışıyor bir o kadarda dünyadan haberin yok
  • MuratMurat1 sa önce
    Herkeste telefon olsa da ezana kimse engel olamaz..
  • BeyhanBeyhan1 sa önce
    EZANDA BİLENE ŞİFADIR AMA BİLENE...
  • NİHALNİHAL1 sa önce
    ALINSIN LÜKS. CHP iktidara gelemiyor ama koy cebime yöntemi yapıyor yağma hasan böreği,batan geminin malı ya... bal gibide alınacak temel ürün değil.
  • Ülke devlet vatan millet neyine düşmüşsün ped'i nin peşine.Ülke devlet vatan millet neyine düşmüşsün ped'i nin peşine.2 sa önce
    Talep et,Devlet senin ihtiyacını ücretsiz karşılasın,malum aldığın ücret yetmiyordur.
  • AkifAkif2 sa önce
    İslam düşmani zavalli kadın, sen önce islami olan KIDIGİL soyadıni değistirmek için bir mahkemeye başvur... yatarkende ezan sesi seni rahatsız etmemesi için kulaklarina tıkaç tak... istesenizde istemezsenizde bu ezanlar hep okunacak... birde şimdiden bir vasiyet bırak öldüğünde leşini nereye gömüyorlarsa gömsünler... camilerimizin musalla taşlarini boşuna kirletme...
  • yediemirleryediemirler2 sa önce
    Öyle uyuyasın ki bir daha uyanma İnşaAllah....
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Sağlık ürünlerinden vergi alınmamalı bu 1. Herkesin elinde telefon var, namaz vaktini takip edebilir. Ezan artık beyhudedir bu 2.

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