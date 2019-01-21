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Eyyup Yıldız Bahçeli'nin başdanışmanı oldu

Eyyup Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Tanıtım ve Organizasyondan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” olarak atandı. Yıllar içerisinde Ülkü Ocakları ve MHP’de çeşitli görevlerde bulunan Eyyup Yıldız, yeni göreviyle birlikte 31 Mart yerel seçimlerinde MHP’nin tanıtım ve organizasyonlarında önemli bir sorumluluk üstlenecek

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:14
Eyyup Yıldız Bahçeli'nin başdanışmanı oldu

24 Haziran seçimlerinde MHP Ankara Milletvekili Adayı olan Eyyüp Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Tanıtım ve Organizasyondan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” olarak atandı. Daha önce, Ülkü Ocakları'nın çeşitli kademelerinde görev yapan ve MHP Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Eyyup Yıldız, 24 Haziran seçimlerinde MHP Ankara Milletvekili Adayı oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Tanıtım ve Organizasyondan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” olarak göreve gelen Eyyup Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP’nin tanıtım ve organizasyonlarında önemli bir sorumluluk üstlenecek.

Eyyup Yıldız Kimdir?

Eyyup Yıldız, 1976 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşen Yıldız, eğitim hayatını burada tamamlayarak, erken yaşlarda ticari hayata atıldı. Öğrencilik yıllarından itibaren fikir ve gönül dünyasını kuşatan Ülkü Ocakları’nda çeşitli görevlerde bulundu. 1990-1993 yılları arasında Yenimahalle-Yeşilevler Ülkü Ocakları’nın bünyesinde farklı kademelerde görev yapan Eyyup Yıldız, 2017-2018 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Eyyup Yıldız, Kurucusu ve Genel Koordinatörü olduğu Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limited Şirketi ile 2004 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türkiye genelindeki tüm organizasyonlarının Teknik Koordinatörlüğü’nü yürüttü. Siyasi ve ticari faaliyetlerinin yanı sıra ekonomik iş birliği platformlarında, sosyal ve kültürel alanda çalışmalar yaptı. Eyyup Yıldız halen birçok sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmaktadır. Eyyup Yıldız, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:14
  1. Erzurum
  2. Ankara
  3. Eyyup Yıldız
  4. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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