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Eyyübiye’de en büyük yatırım gençlere yapılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyeye aiti Ak Evler Spor Salonlarında eğitim gören gençlerle bir araya geldi.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:10
Eyyübiye’de en büyük yatırım gençlere yapılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyeye aiti Ak Evler Spor Salonlarında eğitim gören gençlerle bir araya geldi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyeye ait Ak Evler Spor Salonlarında eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Eyyübiye Belediyesi bünyesindeki 17 Ak Ev Spor Salonuyla binlerce gence,bir yandan sportif eğitimler verilirken diğer yandan ise gençlerin milli ve manevi değerlere haiz bir gençlik olarak yetişmelerine katkı sunuyor. Saha gezileri kapsamında gençlere yakın ilgi gösteren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Selçuklu Mahallesinde bulunan AK Ev Spor Salonunu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.


Gençlerin hem sportif faaliyetlere katılmalarını sağladıklarını, hem de milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olarak yetişmelerine vesile olduklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Yatırımların en büyüğü gençlerimize, çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Bu yatırımları da Eyyübiye Belediyesi olarak Ak Ev Spor Salonlarımızda ve gençlik merkezlerimizde gerek sportif faaliyetler ile gerekse de manevi değerleri aşılama adına yapmaya gayret gösteriyoruz. Ak Ev Salonlarımızı süreç içinde artırıp ilçe gençliğinin daha çok faydalanacağı şekilde planlamayı düşünüyoruz. Görüyoruz ki bu salonlarımızda güzel eğitimler veriliyor. Özellikle madde bağımlılığının yaygın olduğu bu ortamlarda gençlerimizin Ak Ev Salonlarına akın etmesi bizleri daha çok mutlu ediyor. Salon sorumlumuzdan aldığımız bilgi bizleri oldukça sevindirdi. Madde bağımlılığına bulaşmış bazı gençlerimizin bu salonlarımıza geldikten sonra topluma yararlı birer birey olmaları ne kadar doğru yolda olduğumuzun kanıtı. En büyük yatırım gençlere ve çocuklara olan yatırımdır. İnşallah biz İslam bilinciyle bu gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkarız ve vatanımıza, milletimize birer hayırlı evlat olarak yetişmelerine vesile oluruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:10
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