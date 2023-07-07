  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Eyvah eyvah! Tanju Özcan’a çok büyük şok
Medya

Eyvah eyvah! Tanju Özcan’a çok büyük şok

Yeniakit Publisher
2023-07-07 14:34:00 -
Eyvah eyvah! Tanju Özcan’a çok büyük şok

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP'den bir yıl süreyle ihraç edilen ve bir süre önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine ilişkin olarak, "İhracı kesin gibi" yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP'den bir yıl süreyle ihraç edilen ve bir süre önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine ilişkin olarak, "İhracı kesin gibi" yorumunu yaptı. 

Öztürk, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Özcan'la ilgili kararını vermek için aylarca beklemeyecek. Özcan'dan savunması istendi. Özcan, 20 Temmuz'da, ihraç talebine karşı YDK'da savunma yapacak. Daha önce yaptığı açıklamalarda da parti yönetimini küçük düşürücü beyanının olmadığını öne sürmüştü. Tanju Özcan hakkında YDK nasıl karar verir bilemem ama uzatılmadan hatta en kısa sürede sonuçlandırılacak.

Başkanlığını CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Başkan Yardımcılığını Ahmet Ersen Özsoy'un yaptığı, üyeleri arasında İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün bulunduğu 15 kişilik YDK, 20 Temmuz'da Tanju Özcan'ı dinleyecek."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23