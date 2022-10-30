  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Eyvah eyvah! Depoları hemen fulleyin
Ekonomi

Eyvah eyvah! Depoları hemen fulleyin

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurundaki dalgalanma benzin fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. Benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 11:02:00 -
Eyvah eyvah! Depoları hemen fulleyin

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurundaki dalgalanma benzin fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor.

Benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor. Benzinin litresi ortalama 20,60 liradan satılıyordu.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.21 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.23 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rezillik

2022 yikinda memlekette benzin kuyruklari masallah, gercekten super bir hukumetimiz var. ucaklar, arabalar ucuyiruz ama millet acliktan oluyor
Nevşin Mengü'nün dua hazımsızlığına Perinçek'ten manidar cevap
Siyaset

Nevşin Mengü'nün dua hazımsızlığına Perinçek'ten manidar cevap

TOGG'un fabrika açılışına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile gazeteci Nevşin Mengü arasında sosyal medyada dua polemiği y..
Boğaziçi Film Festivali’ndeki skandala sert tepki: ‘Irak'taki gibi bizde de kimyasal silah var, gel bu ülkeyi işgal et’ diyor, Amerika'ya selam çakıyor
Gündem

Boğaziçi Film Festivali’ndeki skandala sert tepki: ‘Irak'taki gibi bizde de kimyasal silah var, gel bu ülkeyi işgal et’ diyor, Amerika'ya selam çakıyor

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca bu yıl 10.’su gerçekleştirilen Boğaziçi Film Festivali'nde ‘Şebnem Korur Fincancı’ skandalı yaşandı. Yönetmen..
HDP'de bir skandal daha ortaya çıktı! PKK'ya kuryelik yapmışlar
Gündem

HDP'de bir skandal daha ortaya çıktı! PKK'ya kuryelik yapmışlar

Yürütülen bir terör soruşturmasında ifade veren Ulaş kod adlı gizli tanık, HDP milletvekilleri Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23