Eyvah eyvah! Akşener, bunları duyduğunda saçını başını yolacak

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, daha dün denilebilecek yakın bir zamana kadar göklere çıkardığı Meral Akşener ve İYİ Parti’yi yerin dibine soktu. Turan, “İYİ Parti, kendisini imha etmek istermişçesine şaşırtıcı şeyler yapmaya başladı” ifadelerini kullandığı yazısında, tarihi bir çarka imza atarak özetle şunları kaydetti:

“İYİ Parti, kendisini imha etmek istermişçesine şaşırtıcı şeyler yapmaya başladı.

Değerli ve düzgün siyasetçiler partiden birer birer tasfiye edildi. Bazıları “Bu parti artık umutsuz vaka” diyerek kendileri istifa edip gitti.

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Kurulduğu vakit, merkez sağda önemli bir parti olacağını sandığım İYİ Parti'nin pulları dökülünce yanıldığımı anladım!

Hele Genel Başkan Meral Akşener'in, gözlerinden ateşler fışkırtarak, kin ve nefret dolu bir yüz ifadesiyle yaptığı çirkin konuşmalar… Kendilerinin varlık sebebi olan ve karşılığında hiçbir talepte bulunmayan CHP'ye yapılan saldırılar… Vefadan ve kadirşinaslıktan çok uzak!

CHP'den 15 milletvekili istemek, Meral hanımın hayatının en büyük pişmanlığıymış! Komik bir pişmanlık! Ödünç verilen o 15 milletvekili olmasaydı bugün o parti yoktu!

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İYİ Parti'den istifa eden eski Sağlık Bakanlığı müsteşarı ve eski İzmir milletvekili Dr. Aytun Çıray'ın, gazeteci İklim Öngel ile yaptığı söyleşideki bir görüşünü çok yerinde buldum.

İYİ Parti'nin kurucu genel sekreteri olarak temelinde harcı olan Aytun Çıray, Meral Akşener'in kurultayda, yırtınırcasına bağırıp çağırarak, yeri-göğü inleyerek, nefret dolu bir ifadeyle yaptığı, faydası olmayan gereksiz sert konuşma için:

“Meral hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı!” yorumunu yaptı ve şöyle devam etti:

“Meral hanım ‘Hayatımın en büyük pişmanlığı' yerine ‘Hayatımın en büyük mutluluğu' demeliydi. Çünkü 15 milletvekili olayı gerek kendisinin liderliği, gerekse İYİ Parti için siyasi tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkân kapısı açmıştı. Olağanüstü fırsatlar bozuk para gibi harcandı. Şimdi ona, eşine rastlanmamış başarısızlığı perdeleyip örtmek için bir dramayı abartılı mimikler ve vücut dili eşliğinde, acıklı bir liderlik parodisi sahnelemek kalıyor! Kurulduğu günden beri ciddi ölçüde emek verdiğim İYİ Parti adına ne kadar çok üzüldüğümü anlatamam!” ”