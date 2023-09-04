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Ekonomi Eyvah eyvah! Akaryakıta bu gece kallavi zam geliyor
Ekonomi

Eyvah eyvah! Akaryakıta bu gece kallavi zam geliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-04 12:55:00 -
Eyvah eyvah! Akaryakıta bu gece kallavi zam geliyor

LPG'ye bu gece yarısı uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59 TL, İzmir’de 17,32 TL ve Ankara’da 17,58 TL’ye yükselecek.

LPG'ye bu gece yarısı uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59 TL, İzmir’de 17,32 TL ve Ankara’da 17,58 TL’ye yükselecek.

4 Eylül 2023 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul
Benzin: 36,75 TL
Motorin: 37,89 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

Ankara

Benzin: 37,29 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Motorin: 38,39 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL

İzmir

Benzin: 37,35 TL

Motorin: 38,53 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL.

 

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