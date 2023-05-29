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Medya Eyvah eyvah! Ahmet Hakan, Erdoğan'ın zaferi sonrası öyle şeyler söyledi ki...
Medya

Eyvah eyvah! Ahmet Hakan, Erdoğan'ın zaferi sonrası öyle şeyler söyledi ki...

Yeniakit Publisher
2023-05-29 11:57:00 -
Eyvah eyvah! Ahmet Hakan, Erdoğan'ın zaferi sonrası öyle şeyler söyledi ki...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son seçim zaferinin geçmiş zaferlerden daha önemli olduğuna vurgu yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son seçim zaferinin geçmiş zaferlerden daha önemli olduğuna vurgu yaptı. 

Hakan, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ekonomideki durum, deprem, pandemi, savaş falan... Hiçbiri bana mısın demedi. Erdoğan, yine kazandı. Bu koşullarda kazanmak, Erdoğan açısından çok büyük başarı. Bu zafer, geçmiş zaferlerden daha önemli. Muhalefet ayrı ayrı girdi, olmadı. Muhalefet birleşerek girdi, yine olmadı. İşin bu kısmı çok önemli. Altılı Masa kurgusu, dışarıdan HDP desteği, bol keseden dağıtılan cumhurbaşkanı yardımcılıkları... Hiçbiri fayda etmedi. İmamoğlu ve Yavaş... Bu yarışta öyle ön plana çıktılar ki... Zafer kazanılsaydı bunda pay sahibi olacaklardı, mağlubiyet çıktığına göre bunda da pay sahibi oldular. - Kılıçdaroğlu’nun aldığı oyların içinde İYİ Parti oyu var, HDP oyu var, dört küçük partinin oyu var, Özdağ’ın oyu var. Bu nedenle CHP’nin, “Tarihimizdeki en yüksek oyu aldık” demesi, kendini kandırmasıdır. 2014... 2018... 2023... Hiçbir şey değişmiyor. Hep aynı. Hep ama hep. Ayrı ayrı giriyorlar, kaybediyorlar. Birleşerek giriyorlar, kaybediyorlar."

 
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