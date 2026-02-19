Eyvah! Barış Alper Yılmaz elden kaçıyor!

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki tarihi zaferinde maçın en kilit oyuncularından biri olan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da büyük sükse yaptı. İtalyan ekibinin sportif direktörü Chiellini, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için talimatı verdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2'lik skorla hezimete uğratan Galatasaray'da sahanın yıldızlarından biri de Barış Alper Yılmaz'dı.

Bitmeyen enerjisi, kanatta hızlı çıkışları ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla rakibe soğuk terler döktüren milli oyuncu, futbolun 1 numaralı organizasyonunda büyük sükse yaptı.

18. dakikada Andrea Cambiaso'nun sarı kart görüp cezalı duruma düşmesine neden olan, onun yerine giren Juan Cabal'ın da 59'da kırmızı kart görmesini sağlayarak konuk ekibin sol beklerinin kâbusu olan 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinin dikkatini çekti. Juventus'un futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini'nin, Barış Alper'e hayran kaldığı ve kulüp yetkililerine milli yıldızın durumunu araştırmaları gerektiğini söylediği öğrenildi.

Galatasaraylı oyuncunun özellikle fiziksel gücünün çok iyi olduğunu söyleyen Chiellini'nin, "Barış'ı hayranlıkla izledim. Temaslı oyunu mükemmel oynuyor. İtiyorsun, çekiyorsun kesinlikle yıkılmıyor. Tıpkı Kenan Yıldız gibi çok kuvvetli. Böyle güçlü oyuncular kolay bulunmuyor. Tam İtalyan ligine uygun bir futbolcu. İmkan olursa Juventus olarak ona talip olmalıyız. Sezon sonu şartlar uyarsa mutlaka Galatasaray yönetimi ile masaya oturmalıyız" dediği öğrenildi.

Sezon başında kendisine talip olan Suudi Arabistan kulübü NEOM'a gitmesine izin verilmediği için Galatasaray kulübü ile kısa süreli kriz yaşayan Barış Alper, Devler Arenası'ndaki başarılı performansıyla sezon sonu Avrupa yolunu açacak gibi görünüyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 25 yaşındaki milli futbolcu, 8 gol attı ve 12 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

(Sabah)