  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eyüpsultan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Aktüel

Eyüpsultan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:00:32 -
Eyüpsultan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 79 kilo 519 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine ortak çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 14 Eylül'de Eyüpsultan’da düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adres ve arabada yapılan aramalarda, 79 kilo 519 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor

Bu geceden itibaren benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına ise 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Hain Can Dündar’ın İş Bankası’nın ‘Ballı kredisi' ile aldığı villalara nihayet el konuluyor
Gündem

Hain Can Dündar’ın İş Bankası’nın ‘Ballı kredisi' ile aldığı villalara nihayet el konuluyor

Yurtdışına kaçan vatan haini Can Dündar’ın Türkiye’deki mal varlığıyla ilgili düğmeye basıldı. Firari hain 15 gün içinde Türkiye’ye gelmezse..
Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun deniz sınırlarına ilişkin kararlarına sert tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı