  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eyüpsultan’da yangın paniği
Gündem

Eyüpsultan’da yangın paniği

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan ir balıkçıya ait soğuk hava depoda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 17:35:00 -

İstanbul’da Eyüpsultan’da bulunan ir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binada oturan vatandaşlar yangına hortumla su tutarken, alev alev yanan depo havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bulunan bir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan bina da oturan vatandaşlar, alevlerin evlerine sıçraması için yangını hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yangında müdahale ediyor. Alev alev yanan depo havadan görüntü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!
Siyaset

CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!

Torbalı'nın CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur öldükten sonra yeniden seçim yolu göründü. Belediye Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan CHP'de ..
İlber Ortaylı'dan Biden'e 'soykırım' tepkisi!
Gündem

İlber Ortaylı'dan Biden'e 'soykırım' tepkisi! "Türkiye acilen bunu yapmalı"

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili olarak yayımladığı mesajda kullandığı ‘soykırım’ ifadesine tarihçi, Prof. Dr. İlber ..
Bu nasıl Bilim Kurulu üyesi? Alkol sevdası çılgına çevirdi... Skandal açıklamalar
Korona Virüs

Bu nasıl Bilim Kurulu üyesi? Alkol sevdası çılgına çevirdi... Skandal açıklamalar

17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışlarına yasak getirilmesini diline dolayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Bu na..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay