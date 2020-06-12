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Aktüel

Eyüpsultan'da piknik alanları bakım ve onarımdan geçiyor

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:52:00 -
Eyüpsultan'da piknik alanları bakım ve onarımdan geçiyor

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz Kurtkemeri Piknik Alanı'nda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, piknik alanında bulunan ve çeşitli sebeplerden dolayı kullanılamayacak hale gelen oturma ünitelerinin bakım ve onarımını yapıyor.

Ekipler bir yandan hasar gören oturma ünitelerini vatandaşların kullanımı için tamir ederken diğer yandan da piknik alanında yeni oturma üniteleri oluşturuyor.

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