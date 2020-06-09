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Aktüel

Eyüpsultan’da normalleşme çalışmaları

Eyüpsultan Belediyesi, yurt genelinde normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından kullanılan ortak alanlarda çalışmalarını artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:10:43 -
Eyüpsultan’da normalleşme çalışmaları

Eyüpsultan Belediyesi, yurt genelinde normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından kullanılan ortak alanlarda çalışmalarını artırdı.


Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları başlattı.


Ekipler, parklarda bulunan oturma üniteleri ve oyun gruplarında tamirat, onarım, boyama gibi işlemler yaparak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

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