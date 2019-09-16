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Eyüpsultan’da 14 bin kişiye aşure dağıtıldı

Eyüpsultan‘da Muharrem ayı etkinliği kapsamında 14bin kişiye aşure dağıtıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:26
Eyüpsultan’da 14 bin kişiye aşure dağıtıldı

Eyüpsultan‘da Muharrem ayı etkinliği kapsamında 14bin kişiye aşure dağıtıldı.


Muharrem ayı etkinliği kapsamında, Eyüpsultan Belediyesi tarafından aşure dağıtıldı. Alibeyköy Meydanı’ndaki aşure dağıtımına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dev kazanlarda usta eller tarafından pişirilen aşureler, vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte 14 bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı.Farklı mahallelerde deaşure dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Köken, gelenekleri yeniden hayata geçirdiklerini belirtti.



“Gelenekleri yeniden hayata geçiriyoruz”


Halkla bu vesileyle buluştuğunu söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bizim 21 büyük mahallemiz var. Hepsine geçen haftadan beri aşure dağıtmaya devam ediyoruz. Halkımız ve esnafımızla bu vesileyle buluşmuş oluyoruz. Bereket ayındayız bunun üzerine ahilik haftası başlıyor. Aynı zamanda onu da yaşatmaya çalışıyoruz. Gelenekleri yeniden hayata geçiriyoruz. Paylaşmayı, kardeşliği ve birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar bunları bilmeden büyüyorlar. Çocuklar heyecanla bu kuyruğa giriyorlar. Bunu öğrenecekler yarında onlar yapacak” dedi.



“Muharrem ayı demek bereket ayı demek”


Aşure için beklediğini ifade eden Dilek Koç “Aşure için bekliyoruz. Eyüpsultan Belediyesinin sitelerine üyeyim. Böyle etkinlikleri paylaşarak bizleri bilgilendiriyorlar. Bilgim olarak geldim. Muharrem ayı demek bereket ayı demek. Önce bir tadına bakalım nasıl yapılıyor daha sonrada biz yapalı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:26
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