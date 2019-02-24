“Eyüpsultan’a güç katmaya geliyoruz”

400 bin olan nüfusuyla İstanbul’un önde gelen ilçelerinden birisi olan Eyüpsultan’ın merkezini tanımayan yoktur. Geçmişte sanayisi olan ilçe, Eyüpsultan Türbesinin bulunduğu yerden İstanbul Havalimanı’na kadar olan 28 mahallesi ile hızlı bir dönüşümden ziyade değişim içinde. İlçenin yönetimine yeniden talip olan AK Parti ise bu defa bir hastanın sinir uçlarını bilen doktor misali ilçeyi tümüyle kucaklayabilecek bir adayla yola devam etme kararı aldı. AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, 5 yıllık planlamanın ötesinde bir bakışla projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor. Köken, Eyüpsultan’ı ele alırken ilçeyi dört bölgeye ayrıldıklarını söylüyor. “Eyüp ve merkez, Alibeyköy Merkez, Akşemsettin, Kemerburgaz ve Göktürk. Bu bölgelerin gelişmişlik yönüyle birbirleri ile ilgisi yok” diyen Köken, “Bu durumda dört bölgeyi kendi dinamikleri ile dizayn etmemiz gerekiyor. Bir bölgenin spor salonu sorunu varsa diğerinin okul sorunu var. Eyüp Sultan ilçesini sadece bir mahalleden ibaretmiş gibi görmemek gerekiyor” diyor. Deniz Bey, sohbete yaptığı bu tespitle başladı ve şöyle devam etti:

İşin merkezine çocuk, kadın, genç ve yaşlılarla engelli vatandaşlarımızı koyduk. Nüfusun üçte biri 19 yaş altında. 400 bin nüfusu var. Bunun 72 bini ilk, orta ve lisede okuyor. Diğer ilçelerden gelen öğrencilerle bu sayı daha da artıyor. Nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor. Biz hizmet alanında büyüme potansiyeli olan bir içe olarak görüyoruz. Burasını üretimin merkezi haline dönüştürmek için pek çok dinamik mevcut. Zaten kalkıp da, ‘Ben burasını sanayinin merkezi yapacağım’ dersem olmaz. Biz, kültür ve turizmi nasıl geliştirebiliriz, bu alanlara hizmet verecek olan lojistik merkezleri nasıl entegre edebiliriz, buna bakacağız. Tabii ki gayret lazım. Bir turist şehrime geldiğinde ne ister sorusuna doğru cevap vermemiz lazım.

Çivi çakacak yer yok

Kentsel dönüşüm sürecinin dikkatlice yönetilmesi gerekiyor. Şöyle incelediğimizde Eyüpsultan genelinde nüfusun artış hızının azaldığını görüyoruz. Çünkü artık aileler çocuklarını ne yanlarına alabiliyor ne de aynı mahallede bir konut bulabiliyor. İlçe genelinde çivi çakacak yer kalmamış. Göreve geldiğimizde kentsel dönüşümün önceliğimiz olmadığını söyleyebilirim. Bundan önce üç önemli adım atacağım. Üç adet master plan hazırlatacağım. Bunlar; kentsel dönüşüm master planı, deprem master planı ve kültür – turizm master planı olacak. Özellikle Eyüpsultan Camii’nin çevresinde turizmle ilgili ne yaptırılabilir, İstanbul Havalimanı için hangi alanlarda ve nasıl hizmet verebiliriz, işte bunlara da odaklanacağım. Ayrıca lojistik merkezler açısından bu konuyu bir değer olarak görüyorum. Bu değerleri Göktürk bölgesinde canlandırmak mümkün. Üretime katkı ile istihdamın canlanması Eyüpsultan’ın ekonomik değerini de yükseltecektir. Depolama dahil küçük üretim merkezleri oluşturacağız. Hizmet sektörüne dönük planlamalarımız olacak. Eyüpsultan’ı hizmet sektörünün üssü yapacağız. Hem eğitim vereceğiz hem de ekonomiye katkı sunacağız.

Keşke bir üniversitemiz daha olsa

İlçemiz sınırları içinde hem Bezmi Alem hem de Bilgi Üniversitesi’nin konumlanmasını önemli görüyorum. Keşke daha fazla üniversite olsaydı. Dahası ilçemizin adını taşıyan bir üniversitenin yer alması gerekirdi. Ancak bu yapılaşma ile olacak gibi görünmüyor. Yapılacak şey, mevcut vakıf üniversitelerini geliştirmektir.

Avantajları öne çıkaracağız

Ben aynı zamanda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi başkanlığı görevini de üstlendim. Orada edindiğim tecrübelerim ile Eyüpsultan’ın iş dünyasına vereceği katkılarda rol oynayacaktır. Bunu yaparken de Eyüpsultan’ın İstanbul’un en önemli lokasyonlarından birisi olma avantajını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii ki ilçedeki sit alanı olma özelliğini de gözden kaçırmamak gerek. İki arada bir derede kalan bir ilçe konumundan ziyade avantajları öne çıkararak ilerleyebileceğimiz bir plan üzerine yoğunlaşmak doğru olacaktır.

Outlet köy kuracağım

Eyüpsultan’ın köylerinde tarıma odaklı çalışmalara hız verip bunu ekonomik bir değer haline dönüştürecek adımları atmak istiyorum. Öyle bir eko sistem oluşturmalıyız ki, Eyüpsultan köyleri ile de öne çıksın. Ancak gördüğüm şu ki; köylerde nüfus oldukça azalmış durumda. Altı adet köyümüz var. Bu köylerden en az birisinde organik tarıma dönük yapılacak projelendirme; yöre halkı için hem moral kaynağı olur, hem de bu işin ekonomik dönüşü güçlü olur. Organik tarım yapacak olan köylümüzün mallarını Eyüpsultan Belediyesi olarak ben taşısam, müthiş bir sirkülasyon ortaya çıkar. Bu bir hayal projesi değil. Bilakis konuyla ilgili çalışmalarımız var. Mesela İstanbul’un Etiler semtinde oturan bir vatandaş, gelip organik tarımın yapılacağı bu bölgede satın alacağı domatesi bizzat kendisi toplasa güzel olmaz mı? Öte yandan; hayvansal gıda ihtiyacını karşılayacak bir köyümüzün de olmasını arzu ediyorum. Mesela Kısır Mandıra Köyü var. Ama orada mandıra yok. Neden manda yoğurdu bu köyde üretilmesin ki? Bizler kimler için yaşıyoruz? Tabii ki yeni nesiller için, çocuklarımız için… Onların ayaklarının yere basması lazım. Bu dönemde çocuklarımızı fanus içinde büyütürken aileler toprağın ne de kıymetli olduğunu görmüş olacaklar. Artık bazı yanlışlıklara dur demenin zamanı gelmiş olmalı. Bundan hareketle büyük bir outlet köyü oluşturmayı hedefliyorum. O köyün içinde doğallık olsun, çocuklar gelsin hayvanları görsün, aileler yine en doğal şekilde alışverişlerini yapsın. İnşallah bu projemiz hayalin ötesinde gerçek olacaktır. Göktürk’teki işadamlarımızın böyle bir projeye sıcak bakacaklarını düşünüyorum. Onlarla bir araya geldiğimizde bölgeyi ekonomik yönden nasıl kalkındırırız, bunu konuşmalıyız.

Tramvay geliyor

Köken: Sirkeci ile Alibeyköy arasındaki tramvay hattının bu yılsonunda hizmete gireceğinin müjdesini verelim. Tarihi yarımada başta olmak üzere özel araçlarla sağlanan ulaşım sirkülasyonundaki yoğunluğu tramvay aracılığı ile azaltmayı hedefliyoruz. Tramvay hattı, turist sirkülasyonuna da katkı sağlayacaktır. Tamamlanmasına aylar kala yapacağımız ön hazırlıklar ile bölge esnafının da beklentilerine cevap vereceğiz. İlk adımda Alibeyköy’e kadar uzanacak olan hattın ikinci etabında ise ‘U’ dönüşü şeklinde Sütlüce yönünden Haliç dolaşılmış olacak.

Vatandaşlar ne istiyor?

Vatandaşlarla bir araya geldiğimizde şu beklentiler öne çıkıyor: ‘Ulaşım sorununa çözüm istiyoruz’, ‘Sosyal tesislerimiz yeterli değil’, ‘Sinema ve tiyatro gibi sanat faaliyetlerinin olacağı mekânlar istiyoruz’, ‘Spor salonları istiyoruz’… Bizler, tüm bu beklentilere cevap verebilecek projeler ürettik. Mesela her çocuk yüzme bilmeden okulundan mezun olmamalı. Artık, okuyan, düşünen, spor yapan, sosyal etkinlerde yer alan bir neslin yetişmesini istiyoruz.

Topçular'a teknoloji üssü

Yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik kavramlarının gerçekliği, doğru bir çevre ve doğru bir üretim lokasyonundan geçiyor. Sabah gidilen, akşam dönülen şehirler otel vazifesi görür. Eyüpsultan bunun çok ötesinde capcanlı bir şehir olma özelliğini korumaya devam edecektir. İlçemizin belli bir bölgesini teknolojik üs yapmak için düşüncelerim var. Topçular bölgesinde küçük sanayi işletmeleri mevcut. O bölgeyi bilişim vadisine dönüştürmek istiyorum. Nasıl ki, bankaların veri tabanları Tuzla bölgesinde ise burada da dev şirketlerin verilerini muhafaza edecek sistemler geliştirilebilir. Bu bölge, beyaz yakalıların çalışabileceği, ulaşım akslarının kesişme noktasında konumlanmasıyla cezbediciliğini artıracaktır. Bu konuda bizler, önümüzdeki yıllarda ancak planları hazırlayabiliriz. Tabi ki uygulaması için de gayret gösteririz. Burada şehir plancılığının insan ömrü gibi olduğunu da unutmamak gerekir.

Teleferikte yeni dönem

Teleferik hizmetinde yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Bu konuda zaman geçirmeden adım atacağım. Söz konusu güzergâhı koruyarak bir güçlendirme ve genişletme çalışması yapacağız. Gel- git yerine normal hizmet veren bir yapıya kavuşturacağız. Teleferik trafiğindeki yoğunluk korsan taksicilere yarıyor. Biz yapacağımız düzenleme ile yasal olmayan bu duruma da son vereceğiz.

Gelenler, en az üç saat kalacak

Eyüpsultan’a ibadet için gelenler, çoğu kez bu vazifelerini yerine getirdikten sonra hemen araçlarına koşup semtten ayrılıyorlar. Biz bu alışkanlığı değiştirmek için girişimlerde bulunuyoruz. Amacımız otoparkından, trafik akışına, çarşısından ibadetine kadar bölgeye gelen tüm vatandaşların ve turistlerin Eyüpsultan’da geçireceği süreyi en az üç saate çıkarmaktır. Caminin dışında Piyerloti, açık hava müzesi ve çarşı düzenlemeleri ile bunu sağlamak mümkün. Örneğin Feshane’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Buranın bir bölümünü Tasavvuf Müzesi’ne dönüştürmek istiyoruz. Sergi gibi sanat faaliyetleri için de doğru bir adres olacaktır. Kuyumcuların yer aldığı caddeyi daha ışıl ışıl yapmak ve hareketlendirmek için de planlarımız var. Arzum şu ki, buraya sabah namazına gelen bir aile öğleye kadar vakit geçirebilsin.

Haliç canlanacak

Haliç’te deniz trafiği konusunda bugüne kadar yapılan girişimlere rağmen yolcu taşımacılığı başta olmak üzere büyük bir yol katedilemedi. Haliç’in çevresiyle birlikte potansiyelini kimse göz ardı edemez. Bu nedenle devam eden kürek sporları başta olmak üzere su sporları odaklı bir projelendirme ile daha aktif bir alana çevirmeyi hedefliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Akit Medya Grubu’nu ziyaret eden Deniz Köken, İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ile sohbet edip Eyüp’le ilgili projelerinden söz etti.

Ben olsaydım...

Eyüp Camii’nin olduğu bölgeyi bir ilim merkezine dönüştürmek için çaba harcamalıyız. Bunun için yeni bir fırsat önümüzde duruyor. Tabii ki eğitim her şeyden önce gelmeli. Ancak gördüğüm şu ki, herkes çok para kazanmanın peşinde. Biz, şehirler inşa ederken, insanın inşasını ihmal ediyoruz. Bunun tersini yapıyoruz. İhmal ettiğimiz insan ise gün geliyor şehirleri talan ediyor. İnsana yatırım geleceğe yatırımdır...

Deniz Köken kimdir?

1964 yılında Ordu’da doğan Köken, İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına İstanbul Üniversitesi’nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. 1994 Yerel Seçimleri’nde Eyüp Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde Kâğıthane ilçesinden 3. dönem tekrar Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bir süre Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009 yerel seçimlerinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandı. 2011-Dünya Üniversitelerarası Kış Sporları Olimpiyatları’nda şehri UNİVERSİADE’e hazırladı. Antalya’da ASMEK, Erzurum’da ESMEK ve Gaziantep’te GASMEK gibi, iş kollarına ara eleman yetiştirme, sosyal ve kültürel faaliyetleri geliştirme konusunda da başarılı çalışmalara imza attı. Köken, 2014 yılı itibariyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Aynı zamanda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nı ve Gaziantep Basketbol Spor Kulübü Başkanlığı’nı yürüttü. Antalya’da ASMEK, Erzurum’da ESMEK ve Gaziantep’te GASMEK gibi, iş kollarına ara eleman yetiştirme, sosyal ve kültürel faaliyetleri geliştirme konusunda da başarılı çalışmalara imza attı. Köken, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti tarafından Eyüpsultan ilçesinden Belediye Başkanı Adayı olarak gösterildi.