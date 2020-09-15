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Aktüel Eyüpsultan Belediyesinden bahçesini parka dönüştüren Zekeriya dedeye "oyun grubu" desteği
Aktüel

Eyüpsultan Belediyesinden bahçesini parka dönüştüren Zekeriya dedeye "oyun grubu" desteği

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:28:26 -
Eyüpsultan Belediyesinden bahçesini parka dönüştüren Zekeriya dedeye "oyun grubu" desteği

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, Artvin'de 83 yaşındaki Zekeriya Tavşanoğlu'nun, çocuklar için 10 dönümlük bahçesini kendi imkanlarıyla dönüştürdüğü parka, oyun grubu desteğinde bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çamlık Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk, 14 torun sahibi Tavşanoğlu, mahallede çocukların rahatça oyun oynayabilecekleri alan bulunmaması üzerine harekete geçti. Tavşanoğlu, çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük arazisine kendi imkanlarıyla ahşaptan yaptığı tahterevalli ve salıncak yerleştirdi.

Sosyal medyada Tavşanoğlu'nun haberini gören Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bilgi vererek ilgilenilmesini istedi.

Köken, "Çorbada bizim de tuzumuz olsun." diyerek, Zekeriya amcanın kendi imkanlarıyla oluşturduğu bahçeyi oyun grupları ile donatmak için harekete geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, "Zekeriya amcanın sevincine ortak olmak istedik. Çocuklar parklarda oynayıp, gülüp eğlendikleri zaman dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum." ifadelerini kullandı.

Tavşanoğlu'nun bu anlamlı girişimini takdirle karşıladığını belirten Köken, şunları kaydetti:

"Kendi imkanlarıyla kurduğu bu güzel parka bir nebze de olsa biz de katkıda bulunmak istedik. Artvin Çamlık Mahallesi Muhtarı Bayram Durmuş ile görüştük. Çocukların keyifle oynayabilecekleri oyun gruplarını en kısa zamanda kendilerine ulaştıracağız. Çocuklarımızın o güzel kahkahaları hiç susmasın."

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