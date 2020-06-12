Eyüpsultan Belediyesi "Sıfır Atık" projelerini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, sıfır atık uygulama çalışmaları konusunda birçok projeyi hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamusal alanlarda, toplu kullanılan alanlarda çıkan atıklar ve bireysel atıkların geri dönüştürülmesi adına başlatılan "Sıfır Atık" çalışmaları, Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 1 yıldır aktif bir şekilde uygulanıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, "Sıfır Atık" projeleri kapsamında belediye başkanlığı hizmet binasından başlayarak bütün belediye ek yerleşkelerine, kaymakamlık ve tüm kamu kuruluşlarına "Sıfır Atık" iç mekan kutuları yerleştirip eğitim desteği verdi.

Bu eğitimlerden yararlananlar arasında öğrenciler de vardı. "Ağaç yaşken eğilir" anlayışıyla 22 bin 800 öğrenciye, çevre ve sıfır atık eğitimi verildi.

- Çevre bilinci kazandıran yarışma ve kampanyalar düzenlendi

Atık toplama ve biriktirmeyi daha düzenli ve sistematik hale getirmek için okullarda farklı yarışmalar düzenlendi. Atık Cam Toplama Yarışması, "Okullar Cam Biriktirmek İçin Yarışıyor" sloganı ile yürütüldü.

Ayrıca elektronik atıkların çevreye verdiği zararı engellemek, çocuklara çevreyi koruma bilinci kazandırmak için "Elektronik Atıkları Topluyoruz, İsfanbul Tema Park’a Gidiyoruz" sloganıyla bir kampanya başlatılarak sıfır atık bilinci oturtulmaya çalışılıyor.

İlçede bulunan 81 devlet okulu arasında en çok elektronik atık toplayan üç okula ödül olarak "İsfanbul Tema Park" bileti verildi.

Özellikle atık pil toplama için okullara atık pil kutusu dağıtıldı. Yapılan atık pil yarışmasına yüksek katılım sağlandı.

- Mavi kapak toplama kampanyası engelli vatandaşlara umut oldu

Okullarda ve bilgi evlerinde "Kapak topluyoruz, umut dağıtıyoruz" sloganı ile düzenlenen mavi kapak toplama kampanyasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüklerinin organize ettikleri, bilgi evlerine yakın parklarda öğrencilerle birlikte farkındalık için atık toplama etkinlikleri yapıldı.

Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi, "Sıfır Atık" kapsamında ilçe genelinde 150 noktaya yerleştirdiği özel konteynerlerde tekstil atıklarını ayrı toplamaya başladı.

- Atık yağlar ve ambalaj atıkları toplanıyor

Atık yağlar, Eyüpsultan'da yetkili kuruluş tarafından minimum 5 litre olmak kaydıyla her yerden ayrı olarak toplanıyor.

Ambalaj atıkları için ilçe genelinde 400 noktaya mavi geri dönüşüm konteynerleri yerleştirildi. 182 zincir markete, market iç mekan kutusu dağıtılarak, her gün ambalaj atıkları ayrı toplanıyor.

Hastane, kamu kurumları ve kurumsal firmalara da iç mekan sıfır atık kutuları dağıtıldı.