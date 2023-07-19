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Spor Eyüpspor’un Bolu kampı başladı
Spor

Eyüpspor’un Bolu kampı başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 20:04:00 -
Eyüpspor’un Bolu kampı başladı

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıkları için geldiği Bolu’da hazırlık kampının 2. etabına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Arda Turan’ın yönetiminde Bolu’nun Gerede ilçesinde ikinci etap hazırlık kampına giren Eyüpspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

2023-2024 sezonuna hazırlanan eflatun-sarılı ekip, çalışmalarını akşamüzeri yaptığı ısınma, kondisyon ve istasyon çalışmalarıyla sürdürdü.

Antrenman, taktiksel çalışmaları ile tamamlandı. Teknik Direktör Arda Turan, oyuncularla yakından ilgilendi. Antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

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